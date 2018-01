Stefano Callegaro/ “Non era un cuoco professionista”: tribunale dà ragione a vincitore di Masterchef 4

24 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Stefano Callegaro, vincitore di Masterchef 4

Stefano Callegaro non è mai stato un cuoco professionista. Il vincitore della quarta edizione Masterchef Italia ha vinto la causa contro la società produttrice del programma, Magnolia Spa, che lo aveva portato in tribunale dopo essersi rivolta a una società privata di investigazioni per scoprire se avesse avuto un passato da “chef retribuito per più di sei mesi”. Il giudice Patrizio Gattari, della Settima sezione civile del tribunale di Milano, gli ha dato ragione, condannando la produzione al risarcimento dopo aver dato seguito ai sospetti alimentati da Striscia la Notizia. A quasi tre anni dal servizio con cui il programma di Antonio Ricci ha aperto il caso, minando così la credibilità di Masterchef e del suo vincitore, viene messa la parola fine sulla vicenda. Il tg satirico mise in dubbio la legittimità della partecipazione di Stefano Callegaro al programma, accusandolo di non rispettare la prerogativa principale del programma: essere chef amatoriale, non di professione. Magnolia lo denunciò, così poi fecero altri nove partecipanti del programma. Loro ora sono obbligati a versare un risarcimento di circa ventimila euro al vincitore e altrettanti a Sky per coprire le spese legali.

STEFANO CALLEGARO VINCE CAUSA CONTRO MAGNOLIA

Stefano Callegaro potrà conservare la somma vinta a Masterchef, 100mila euro di montepremi, avendo avuto ragione in tribunale. Ma riceverà da Magnolia un risarcimento di diecimila euro e altri 13.400 per le spese legali. Il giudice per arrivare a questa sentenza ha esaminato il libretto di lavoro del vincitore del programma sin dal 1991, riscontrando che aveva lavorato come agente immobiliare, operaio, agente di commercio, ma mai come cuoco professionista. L'unico impiego che aveva a che fare con la cucina era quello di chef promoter: per la Knorr affiancava i venditori illustrando i prodotti. Stefano Callegaro aveva poi denunciato Striscia la Notizia con l'accusa di stalking. Stefano Callegaro, che ora lavora come insegnante di cucina, ambasciatore per marchi di alimentazione e cuoco di catering, ha commentato con soddisfazione la vittoria in tribunale. «Non ho mai avuto risentimento nei confronti della casa di produzione. Dopo le accuse che mi erano state rivolte da Striscia la Notizia, era ragionevole che facessero accertamenti sul mio conto. Non capisco però come mai abbiano deciso di portare addirittura la questione in tribunale, visto che avevano scoperto che non avevo mai fatto il cuoco». In merito invece all'iniziativa degli ex concorrenti, come riportato da Repubblica, ha aggiunto: «Se davvero volevano perseguire la verità, sarebbe bastato chiamarmi e avrei fornito tutta la documentazione che provava come io non sia mai stato un cuoco professionista prima della trasmissione. Evidentemente hanno voluto farsi un po' di pubblicità sulle mie spalle. E hanno perso».

