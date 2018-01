THE TOWN/ Su Rete 4 il film con Ben Affleck e Rebecca Hall (oggi, 24 gennaio 2018)

The Town, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 24 gennaio 2018. Nel cast: Ben Affleck che ha diretto anche la regia, Jon Hamm e Rebecca Hall. La trama del film nel dettaglio.

24 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST BEN AFFLECK

Il film The Town va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 24 gennaio 2018, alle ore 21.15. Una pellicola prodotta negli Stati Uniti d'America nel 2010 dalla casa cinematografica Warner Bros unitamente alla piccola compagnia di produzione nota come GK Films. Il film è stato diretto da Ben Affleck. La pellicola vede un cast di attori veramente di ottimo livello, tra di essi spicca lo stesso regista, ottima anche l'iterpretazione di Rebecca Hall che fa da spalla ad Affleck, buona anche la performance di Jon Hamm a cui è stata affidata la parte di Adam. La pellicola, che si basa sulla rivisitazione del romanzo il Principe dei ladri di C. Hogan, gode delle belle musiche composte da Harry Gregonsen Williams. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE TOWN, LA TRAMA DEL FILM

Il film si basa sulle gesta di un criminale, Doug, al soldo di un boss criminale della sua zona, la piccola cittadina di Charlestown. Durante una rapina in banca, Doug prende in ostaggio la giovane direttrice della banca, una volta terminata l'azione Doug segue la donna allo scopo di avere la sicurezza che ella non possa avere indizi compromettenti. Doug inizia a frequentare la ragazza e se ne invaghisce follemente, nonostante Claire sia traumatizzata dall'azione violenta a cui è stata sottoposta, come è immaginabile il criminale non confessa alla donna il ruolo che ha avuto nella rapina. L'uomo, oltre a portare avanti il rapporto con Claire, deve riuscire finanche a sfuggire agli agenti federali che tramite l'agente speciale Adam Frawley lo ricercano attivamente. Il criminale si innamora sempre più della ragazza e decide di lasciare il contesto criminale nella quale è cresciuto, tale decisione gli attira le ire della famiglia di Jem nella quale è di fatto cresciuto vista la morte della madre in cause misteriose. La decisione suscita anche la reazione del boss al cui soldo lavorava Doug, il malavitoso minaccia di uccidere Claire, la minaccia sortisce il suo effetto, costringendo di fatto Doug a ritornare sui suoi passi ma, avverte però il suo boss che nel caso in cui alla donna che ama succedesse qualcosa, egli ucciderebbe il suo capo. Tutto sembra andare per il meglio, ma l'agente del Fbi porta a conoscenza Claire della vera identità di Doug, la donna mette per questo fine al loro rapporto, proprio nell'imminenza di un grande colpo allo stadio cittadino, i piani della banda vengono cosi svelati alla polizia. Alla fine della rapina ad attendere la banda vi sono i poliziotti, ne scaturisce uno scontro a fuoco, dalla sparatoria si salva solo Doug che riesce a scappare con il bottino. L'uomo è ancora intenzionato a lasciare il crimine, come soluzione uccide il suo boss, e allo stesso tempo telefona a Claire allo scopo di fuggire con lei. La donna è però controllata dalla polizia, nonostante questo riesce a mettere dell'avviso il suo amante che fugge in Florida, non prima però di aver abbandonato i soldi nel giardino della donna, soldi che saranno usati per costruire una pista di pattinaggio benefica intitolata alla madre di quello che è ormai diventato un ex criminale.

