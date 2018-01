Tapiro di Striscia la Notizia per Federica Panicucci e Barbara d’Urso / L’incursione di Valerio Staffelli

Tapiro d'Oro di Striscia la Notizia per Barbara d'Urso e Federica Panicucci; Valerio Staffelli consegna alle due conduttrici di Mattino Cinque e Pomeriggio 5, l'ambito "trofeo".

24 gennaio 2018 Valentina Gambino

Tapiro per Barbara d’Urso e Federica Panicucci

Incursione di Valerio Staffelli durante il promo di Pomeriggio 5. L'inviato di Striscia la Notizia, ha provato a consegnare un nuovo tapiro alla Barbarella Nazionale, in onda in anteprima per dare le sue preziose anticipazioni prima delle battute finali de Il Segreto. La ruspante conduttrice napoletana è stata letteralmente "assalita" dal celebre tapirofolo che voleva assolutamente consegnarle il suo 14esimo "riconoscimento", portato in diretta questa mattina, anche alla "rivale". Di cosa stiamo parlando? Facciamo un passo indietro. Da sempre, si è parlato di una fortissima rivalità tra Federica Panicucci (conduttrice di Mattino Cinque) e Barbara d'Urso (al timone di Pomeriggio 5 e Domenica Live). Le due non si sono mai citate a vicenda, nonostante la napoletana, abbia contribuito a lanciare il programma in onda di mattina. Proprio alcuni giorni fa, il contenitore che apre il programma Mediaset ogni giorno, ha festeggiato i dieci anni di attività e da quel momento, sono partite le frecciatine reciproche. La Panicucci infatti, ha citato tutti “dimenticandosi” proprio di Lady Cologno.

Barbarella d’Urso, da sempre poco rancorosa, ha poi risposto per le rime festeggiando il successo di Mattino Cinque, affermando di avere aperto le danze del rotocalco insieme a Claudio Brachino, fondandolo insieme sotto richiesta di VideoNews. “#mattino5 festeggia 10 anni e da 9 anni è diventata la mia seconda casa. Un gruppo di professionisti straordinari che fanno grande il mattino di canale5. Sono riconoscente e grata a tutti”, scriveva la Panicucci su Instagram, scordandosi (anche in diretta), di citare colei che l’ha lanciato su Canale 5. Nel pomeriggio poi, Lady Cologno ha ricambiato con la stessa moneta, facendo vedere solo il primo anno condotto da lei e senza mai citare la collega. Di recente, proprio la d’Urso si era interrogata sulla “faccenda odio”, affermando: “Non lo so. E, se fosse, non capirei davvero perché. A me è simpatica e ritengo che sappia fare bene il suo lavoro”, aveva dichiarato intervistata dal settimanale Oggi. Stasera, andrà in onda il servizio di Valerio Staffelli che evidentemente, ha consegnato il Tapiro d’oro ad entrambe proprio per capire meglio questa antipatia reciproca.

