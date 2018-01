Tinky Winky è morto/ Teletubbies, Simon Shelton Barnes si è spento a 52 anni: cosa significava per la serie?

Simon Shelton Barnes, inteprete del Teletubbie viola, Tinky Winky, è scomparso a 52 anni. Il ricordo commosso di amici, familiari e fan sui social a una settimana dalla morte

24 gennaio 2018 Sebastiano Cascone

Teletubbies: la morte di Simone Shelton Barnes

Simon Shelton Barnes, l'amatissimo Tinky Winky della serie cult Teletubbies, è morto a 52 anni, la scorsa settimana. I vicini di casa sostengono che l'attore sia collassato per strada e morto di ipotermia. Si era formato come ballerino e coreografo prima di assumere il ruolo del Teletubby viola, noto per aver portato una borsa magica tra il 1998 e il 2001. Il co-protagonista John Simmit, apparso accanto a lui, nel ruolo del Teletubby verde Dipsy, ha pubblicato una foto del cast al culmine della loro fama. Ha scritto: "Che settimana! RIP Simon Shelton aka Tinky Winky: ricordando i tanti bei momenti. In seguito, Simmit ha aggiunto: "Un sacco di messaggi tra il cast e la troupe, quando siamo diventati un gruppo compatto in sei anni di vita sul set, gli daremo un saluto appropriato tra un paio di settimane". Papà di tre figli, Barnes era sposato con l'attrice Emma Robbins e viveva ad Ampthill, nel Bedfordshire. Una volta disse che essere nei Teletubbies era "un po 'come i Beatles o Take That della televisione". L'amica Judith Tynan, che ha vissuto con l'attore, ha scritto sui social media: "Simon, mi manca la tua compagnia più di quanto le parole possano dire". Poco prima della sua morte, l'artista ha pubblicato sulla sua pagina Facebook, il suo ultimo messaggio ai fan: "Sono nel favoloso Wirral e ho trascorso un fantastico pranzo di Natale con Jude e il suo straordinario papà Ken. Spero che tutti voi stiate bene e in salute". SIMON

SHELTON BARNES E' MORTO: IL RICORDO DI AMICI, FAMILIARI E FAN

La morte di Simon Shelton Barnes ha lasciato un vuoto incolmabile nella memoria di amici, familiari e fan. Anche il fratello di Paul McCartney, Mike McGear, ha reso omaggio all'attore. Il secondo cugino dell'ex moglie di Simon, Emma, ??ha scritto che era "un ragazzo simpatico". Il figlio di Simon, Henry, ha postato, con un pizzico di commozione: "Ho perso il mio adorabile papà mercoledì, era l'uomo più gentile che conoscessi e lo amo più di ogni altra cosa!!!! Ero sempre imbarazzato da bambino che era un ballerino e un attore ma ora non potrei essere più orgoglioso! Ora è in un posto migliore e so che non vorrebbe che io fossi triste, quindi vado a vivere la mia vita nel modo in cui vorrebbe che lo facessi". Tinky Winky era il più anziano del gruppo di Teletubbies. Era viola e aveva un'antenna triangolare in testa, ed è sempre stato visto con una borsa rossa. Simon non è stato il primo a interpretare il popolare personaggio: l'attore originale Dave Thompson ha lasciato lo show nel 1997 dopo che gli era stato detto che la sua "interpretazione del ruolo non era accettabile". La nipote di Simon, Emily Atack, ha condiviso una foto in bianco e nero dell'attore su Instagram: "Il mio meraviglioso zio Simon Barnes ci è stato tolto tutto così all'improvviso. L'uomo più gentile e di talento che abbia mai desiderato incontrare, amato da tutti quelli che lo conoscevano e lo saranno per sempre". I Teletubbies furono un grande successo dopo la messa in onda il 31 marzo 1997 su BBC2. Ha avuto così tanta audience che è stata numero uno nelle classifiche del Regno Unito nel 1997.

