UN FIDANZATO PER MIA MOGLIE/ Su Rai 2 il film con Luca e Paolo (oggi, 24 gennaio 2018)

Un fidanzato per mia moglie, il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 24 gennaio 2018. Nel cast: Geppi Cucciari, Luca e Paolo, alla regia Davide Marengo. La trama del film nel dettaglio.

24 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 2

NEL CAST ANCHE LUCA E PAOLO

Il film Un fidanzato per mia moglie va in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 24 gennaio 2018, alle ore 21.20. Una commedia del 2014 che è stata scritta e diretta da Davide Marengo (Notturno bus, Breve storia di lunghi tradimenti, Dall'altra parte della Luna) e interpretata da Geppi Cucciari (Una donna per amica, Grande grosso e Verdone, L'arbitro), il duo comico Luca e Paolo (Immaturi, Colpi di fortuna, E allora mambo) e Dino Abbrescia (Io non ho paura, Cado dalle nubi, Sei mai stata sulla Luna?). Il film è il remake italiano della commedia argentina Un novio para mi mujer, uscita nel 2008 e mai distribuita in Italia. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

UN FIDANZATO PER MIA MOGLIE, LA TRAMA DEL FILM

Camilla Ledda (Geppi Cucciari) è una giovane donna che ha lasciato la natia Sardegna, ha abbandonato il lavoro, gli amici e la famiglia per sposare a Milano il suo fidanzato Simone (Paolo Kessisoglu), che lavora presso un concessionario di auto. La loro felicità però è di breve durata, perché dopo pochi mesi Simone non riesce già più a sopportare la moglie, petulante e dal carattere pesante e invadente. La donna, sradicata dalla sua Cagliari, dagli amici e da tutta la sua vita non riesce ad adattarsi alla nuova vita. In Sardegna ha lasciato un lavoro come dj radiofonica e qui è costretta a fare la casalinga, così sfoga la sua frustrazione sul marito pur amandolo. Non si pente di avere sposato Simone, ma non riesce a trovare una sua dimensione personale a Milano. Simone, che invece non sopporta più la donna, vorrebbe chiedere la separazione, ma non ha il coraggio di affrontare l'argomento con la moglie. Concepisce così, insieme al suo datore di lavoro (Dino Abbrescia) un piano per farsi lasciare da lei, contatta Pietro, detto il falco (Luca Bizzarri), un noto playboy, e gli propone di sedurre sua moglie. In questo modo, secondo Simone, dopo averlo tradito sarà lei a chiedere la separazione.

