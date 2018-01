UN POSTO AL SOLE / Bianca torna in libertà, Franco trova Salvo? (Anticipazioni 24 gennaio)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 24 gennaio: Bianca è di nuovo libera, grazie al pagamento del riscatto. Ma Franco continua a cercare il rapitore...

Rai 3 trasmetterà oggi una nuova puntata di Un posto al sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 20:40. Si ripartirà dal momento decisivo dello scambio del riscatto e dalle buone notizie per la famiglia Poggi - Boschi: dopo gli iniziali problemi, tutto andrà per il meglio e Bianca potrà tornare in libertà insieme all'amichetta Giulia. Ma la questione sembrerà ancora molto lontana dall'essere risolta: Franco, infatti, sarà più che mai deciso ad incastrare l'uomo che ha rapito sua figlia, affidando alla giustizia sia lui che Gaetano. E a tal proposito, si fa sempre più insistente la voce secondo la quale anche Luca Grimaldi verrà coinvolto in questa vicenda: sebbene in passato abbia commesso un gravissimo errore con Antonio, il poliziotto potrebbe ora schierarsi dalla parte degli abitanti di Palazzo Palladini per assicurare alla Giustizia i malfattori. Sarà questa l'occasione giusta per redimersi?

Un posto al sole: Rossella e Diego sempre più vicini

Nella puntata di Un posto al sole nella quale ci sarà grande apprensione per le sorti di Bianca, terranno banco anche altre trame degne di nota. Patrizio tornerà a Napoli senza aver ottenuto il risultato sperato: a Milano non ha trovato il lavoro desiderato e tenterà ora un nuovo avvicinamento a Rossella. Ma questa volta la sua ex fidanzata non sembrerà affatto disposta a concedergli una seconda possibilità, anche perché sarà sempre più coinvolta dai problemi dell'amico Diego. Il figlio maggiore di Raffaele, infatti, sarà ormai prossimo all'operazione che dovrebbe risolvere i suoi gravi problemi cardiaci. Filippo asseconderà il desiderio di Otello, accettando di investire parte del suo denaro in Borsa. Ma l'ansia del vicino di casa finirà per rendere questo progetto ben più complicato del previsto: riuscirà Filippo a sopportare questa nuova 'sfida'?

