UNA VITA / Cayetana non ricorda nulla del suo passato: verità o finzione? (Anticipazioni 24 gennaio)

Anticipazioni Una Vita, puntata 24 gennaio: Cayetana ha perso la memoria e non ricorda che Fabiana è sua madre. Celia è rassegnata al suo triste destino...

24 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita

Una Vita continua ad appassionare quotidianamente circa tre milioni di italiani grazie alle sue complicate storie d'amore e agli intrighi della sua dark lady Cayetana, diventata ormai l'ombra di se stessa. Dopo avere scoperto che German e Carlota non torneranno a casa, come lei aveva creduto, la donna ha perso il controllo delle sue azioni vivendo l'ennesima crisi di nervi: Teresa ha avuto il suo bel da fare a tranquillizzare l'amica e questo pomeriggio si troverà costretta a subire i suoi duri rimproveri. Cayetana avrebbbe voluto sapere prima la verità del suo passato, ma allo stesso dimostrerà di avere ancora dei grossi buchi nella sua mente: non ricorderà, infatti, alcuni particolari molto importanti tra le quali la verità sulle sue origini. Sarà Fabiana, infatti, a rendersi conto di come la figlia non ricordi il loro legame e abbia completamente dimenticato di non essere la vera Sotelo - Ruz. Sarà questo un particolare molto importante e che riaprirà un quesito rimasto in sospeso da qualche giorno: Cayetana è davvero impazzita o sta mentendendo per avere salva la vita?

Una Vita: Celia si rassegna al suo destino?

Mentre Cayetana e Teresa saranno alle prese con un nuovo litigio, nella puntata di Una Vita di questo pomeriggio una donna sarà costretta a rassegnarsi al suo triste destino. Celia, dopo avere scoperto il tradimento di Felipe con Huertas, ha ascoltato il sorprendente sfogo del marito, che l'ha accusata di tutti i loro problemi, obbligandola ad accettare questa relazione extraconiugale. Rassegnata al loro triste destino, la povera Alvarez Hermoso si troverà oggi a raccontare a Trini le ultime novità su questo rapporto, aggiungendo di avere deciso di accettare le condizioni che le ha comunicato il marito. La moglie di Ramon non potrà credere a tali parole, consigliando all'amica di riflettere sulla migliore decisione da prendere. Ma Celia non vorrà sentire ragioni, continuando a nascondere la verità ai vicini di casa e fingendo che tutto stia andando per il meglio nel suo matrimonio.

