Uomini e Donne/ Anticipazioni, Giorgio Manetti: "Sarei rimasto per sempre con Gemma se solo..." (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma Galgani e della loro storia d'amore e ammette: "Saremmo potuti stare insieme per sempre se solo..."

24 gennaio 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani e Giorgio Manetti

Giorgio Manetti amava davvero Gemma Galgani. A confermalo è proprio il noto cavaliere di Uomini e Donne, che ha di recente rilasciato una lunga ed importante intervista al settimanale DiPiù. È qui che il "gabbiano" del Trono Over torna a parlare dei sentimenti che lo legavano alla Galgani e ammette: "Io ho amato veramente Gemma, anche se lei mi accusa di averla illusa e usata. - poi torna sull'addio - La nostra storia è finita perchè Gemma era troppo possessiva. Ma avrebbe potuto durare di più, se lei avesse saputo come prendermi". Giorgio infatti dichiara che Gemma avrebbe potuto salvare questo rapporto: "C'era una frase che avrebbe potuto cambiare tutto: se Gemma me l'avesse detta, saremmo ancora insieme ma lei non me l'ha detta" e incalzato dal giornalista, finalmente dichiara "Avrebbe dovuto dirmi: 'Giorgio, io non voglio tenerti legato a me con delle promesse: ma sappi che, ovunque andrai e qualunque cosa farai, io sarò con te'. Se me lo avesse detto, non l'avrei mai lasciata".

GEMMA E GIORGIO, IL RITORNO È POSSIBILE? PARLA MANETTI

Chissà quale sarà la reazione di Gemma di fronte a queste ultime dichiarazioni di Giorgio Manetti. La dama, negli ultimi mesi, è tornata sui suoi passi e le sta provando tutte per riconquistare il cavaliere che, tuttavia, non sembra propenso a questo 'ritorno di fiamma'. A confermarlo sono anche le dichiarazioni che fa alla fine della sua intervista al noto settimanale: "Forse Gemma lo vorrebbe: il fatto che a Uomini e Donne mi attacchi tanto spesso, secondo me, nasce dal suo tentativo di attirare la mia attenzione. - ma la conclusione non piacerà alla Galgani - Ma non credo che tornerò sui miei passi, anche se ora sono sentimentalmente libero".

