Uomini e Donne/ Anticipazioni, Paolo Crivellin torna? Ester Glam supporta le "ex rivali" (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Paolo Crivellin tornerà in studio? Intanto sul web Ester Glam si complimenta con le ex rivali, Marianna e Angela.

24 gennaio 2018 Anna Montesano

Ester Glam e Paolo Crivellin

Il pubblico del Trono Classico di Uomini e Donne continua a chiedersi cosa ne sarà del trono e quindi della scelta di Paolo Crivellin. Nella puntata in onda ieri, il tronista, alla fine di una lunga serie di critiche, ha visto le sue due corteggiatrici - Angela Caloisi e Marianna Acierno - lasciare lo studio e lasciarlo da solo. Nelle ultime due registrazioni però il tronista non era in studio e non ci sono state spiegazioni su questa assenza fino a quando, attraverso i canali ufficiali, è arrivato il primo comunicato in merito all'esito del trono di Crivellin: “Dovessero esserci delle novità saranno diffuse attraverso i canali ufficiali della trasmissione o su Witty TV”. Intanto da casa l'attesa e tanta così come tante sono le critiche che Paolo Crivellin continua a ricevere. Torna a parlare anche una sua ex corteggiatrice, Estern Glam, che ha deciso di commentare con un applauso virtuale la decisione di Angela e Marianna di lasciare lo studio.

ANGELA E MARIANNA: I COMPLIMENTI DI ESTER GLAM

Stuzzicata dai fan curiosi, che hanno chiesto il suo parere in merito a quello che sta accadendo a Paolo Crivellin in studio, Ester ha così commentato attraverso delle Instagram Stories: "Mi state inviando tantissimi messaggi su cosa ne penso della puntata di oggi, non l'ho vista perchè sono a lavoro ma ho visto uno spezzone su Instagram - e continua - Vi dico che aldilà della competizione che può esserci lì dentro, complimenti a Marianna e ad Angela che hanno dimostrato di avere dignità e carattere". Ester, tuttavia, tiene a fare un'ultima precisazione: "Comunque non ho più interesse a parlare di decisioni che presi tempo fa e di cui vado fiera! - così conclude - Per me è stata una bellissima esperienza che mi ha fatto conoscere persone fantastiche e mi ha dato modo di mettermi in gioco al 100%".

© Riproduzione Riservata.