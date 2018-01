Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over, Ida sorprende tutti: con Sossio non è finita! (24 gennaio)

Uomini e Donne, oggi 24 gennaio 2018 in onda il Trono Over! Ida ancora tra Sossio e Riccardo: polemiche in studio per la dama e spunta anche... Angelo!

24 gennaio 2018 Anna Montesano

Sossio Aruta

La settimana di Uomini e Donne continua con una nuova puntata del Trono Over. Si parte tra le risate, con il signor Domenico che svela di aver sognato Tina Cipollari in atteggiamenti dolci; poi ecco che si torna a Gemma Galgani e al recap della sua situazione con Giorgio Manetti. La dama entra in studio e svela che, nonostante l'interesse per lui ci sia sempre, sta continuando a frequentare Raffaele. Per il cavaliere, infatti, conquistare la Galgani è una vera e propria sfida, ma Valentina interviene perchè secondo lei Gemma non è assolutamente interessata a Raffaele, mentre Ida ritiene che la dama esca con lui per far ingelosire Giorgio. Nel mezzo della discussione che nasce da queste dichiarazioni, Gemma accusa Tina Cipollari di essere gelosa di lei e l’opinionista proprio non ci sta.

IDA TRA SOSSIO E RICCARDO: SPUNTA ANCHE ANGELO!

L’atmosfera in studio si accende tra le due signore che battibeccano fortemente. Il tema principale è sempre lo stesso: l'amore della Galgani per Giorgio! Intanto Maria De Filippi fa posizionare al centro dello studio tre sedute, una per le donne - dove siede Ida - e due per gli uomini - dove siedono Sossio e Riccardo. Nella scorsa puntata Ida aveva infatti "scaricato" Sossio, decidendo di continuare a conoscere soltanto Riccardo che l'aveva messa di fronte ad una scelta. Le cose però sono cambiate subito dopo la puntata, visto che Ida ha riallacciato i rapporti con Sossio, cosa della quale Riccardo non è affatto felice. Intanto Maria interviene con lo svelare un altro dettaglio: Ida ha iniziato ad avere contatti anche con Angelo, cosa che suscita non poche polemiche in studio!

