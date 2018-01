Uomini e Donne Registrazione/ Trono over, anticipazioni: arriva la verità su Tina e Giorgio? (24 gennaio)

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione trono over 24 gennaio: Maria De Filippi pronta a chiarire la natura del rapporto tra Tina Cipollari e Giorgio Manetti? Gemma Galgani in agguato.

24 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Giorgio Manetti

Nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne. In quel di Cinecittà è cominciata da poco la registrazione delle nuove puntate che si preannunciano ricche di colpi di scena. Come sempre, ad aprire la registrazione dovrebbe essere Gemma Galgani con il suo classico dietro le quinte. La dama, infatti, continua ad essere al centro di critiche dopo che, nonostante abbia ammesso di essere ancora innamorata di Giorgio Manetti, continui ad uscire con gli uomini arrivati in trasmissione per lei. Tuttavia, la registrazione di oggi, mercoledì 24 gennaio, è molto attesa perché arriva pochi giorni dopo lo scoop de settimanale Spy che, nell’ultimo numero in edicola, ha svelato lo speciale rapporto d’amicizia che lega Tina Cipollari e Giorgio Manetti. Secondo il famoso magazine, infatti, la bionda opinionista e l’aitante cavaliere si sarebbero visti anche a Viterbo, città natale di Tina, dove dopo un incontro al ristorante si sarebbero concesso anche un momento di relax alle terme. Il Manetti ha già chiarito di essere legato da un rapporto d’amicizia a Tina, ma nel corso della registrazione l’argomento potrebbe diventare oggetto di discussione.

LA VERITA’ SU TINA E GIORGIO

Le voci degli incontri tra Tina Cipollari e Giorgio Manetti saranno sicuramente arrivate anche a Gemma Galgani che, nel corso della registrazione odierna, potrebbe chiedere a Maria De Filippi e ai diretti interessati la verità sul loro rapporto. La bionda opinionista, alle prese con la separazione dal marito Chicco Nalli, si scaglierà contro la dama che, già in passato, l’aveva accusata di avere una storia con il Manetti? Che tra la bionda opinionista e l’aitante cavaliere ci sia della simpatia è ormai noto a tutti, ma gli ultimi rumors alludono ad altro nonostante la smentita di Giorgio. Cosa sta accadendo, dunque, tra i due? Sicuramente lo scopriremo al termine della registrazione quando verranno pubblicate tutte le anticipazioni. La De Filippi, dunque, è pronta a fare chiarezza?

