X-MEN 2/ Su Tv8 il film con Hugh Jackman e Patrick Stewart (oggi, 24 gennaio 2018)

X-Men 2, il film in onda su Tv8 oggi, mercoledì 24 gennaio 2018. Nel cast: Hugh Jackman, Patrick Stewart e Halle Berry, alla regia Bryan Singer. La trama del film nel dettaglio.

24 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Tv8

NEL CAST HUGH JACKMAN

Il film X-Men 2 va in onda su TV8 oggi, mercoledì 24 gennaio 2018, alle ore 21.30. Una pellicola di fantascienza del 2003 che è stata diretta da Bryan Singer (I soliti sospetti, Il cacciatore di giganti, Operazione Valchiria), regista di quasi tutti i film della saga degli X-Men, e interpretata da Hugh Jackman (The greatest showman, Les miserables, Van Helsing), Patrick Stewart (Dune, Primo contatto, la serie tv Star Trek - The next generation) e Halle Berry (Monster's ball - L'ombra della vita, Catwoman, Kingsman - Il cerchio d'oro). Nel cast anche Ian McKellen, Rebecca Romjin e Famke Janssen. Il film è il sequel di X-Men, pellicola tratta dall'omonima serie a fumetti della Marvel Comics. In particolare la sceneggiatura è molto liberamente ispirata alla graphic novel Dio ama, l'uomo uccide, scritta da Chris Claremont e disegnata da Brent Anderson nel 1982. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

X-MEN 2, LA TRAMA DEL FILM

Nightcrawler (Alan Cumming) è un mutante dall'aspetto di un demone, che attenta alla vita del Presidente degli Stati Uniti. Dopo il suo fallimento, il Professor Xavier (Patrick Stewart), cerca di localizzarlo per poterlo neutralizzare. Wolverine (Hugh Jackman) intanto è alla ricerca delle proprie origini, visto che non ricorda nulla dl proprio passato. Scopre così di avere un legame di parentela con il colonnello Stryker (Brian Cox), antimutante convinto. E' stato proprio quest'ultimo a progettare la prigione in cui è stato rinchiuso Magneto (Ian McKellen) dopo la fine del primo film. Dopo avere interrogato Magneto, Stryker comincia a capire come funziona la scuola di Xavier, così fa rapire sia il Professore che Ciclope (James Marsden). Lo stesso Stryker è il mandante dell'attentato al Presidente operato da Nightcrawler. Il suo scopo è destabilizzare la situazione e far scoppiare una cruenta repressione contro i mutanti, che odia. Gli X-Men ancora in libertà si vedono quindi costretti ad allearsi con Magneto e la sua Confraternita dei Mutanti per riuscire a fermare i piani del Colonnello e sventare la futura guerra.

