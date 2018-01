ANNA OLIVIERI/ Video, il capitano va alla conquista dell'ex fidanzato (Don Matteo 11)

Anna Olivieri si appresta a riconquistare il cuore del suo ex fidanzato grazie all'aiuto del Maresciallo Cecchini. Questo e molto altro accadrà in Don Matteo 11!

25 gennaio 2018 Francesco Agostini

Il Capitano Anna Oliveri

Anna Olivieri, il capitano interpretato da Maria Chiara Giannetta all'interno della famosa fiction Don Matteo 11, sarà al centro di una serie intricata di intrighi. Sullo sfondo, come sempre, ci sarà la sonnolenta e calma vita di paese, come al solito scossa da quella che si chiama in gergo tecnico la trama orizzontale della fiction. Al centro, invece, ci sarà il difficile rapporto tra il capitano Olivieri e il suo, ormai ex, fidanzato, in piena crisi spirituale. La Olivieri, infatti, tenterà in ogni modo l'assalto al suo ex con l'obiettivo di riconquistarlo. Una cosa non facile, soprattutto per una come lei, visto che di solito questi gesti appartengono più all'uomo che alla donna, ma in Don Matteo 11 le sorprese sono all'ordine del giorno (come tenere viva, altrimenti, l'attenzione del pubblico?). Al capitano Olivieri toccherà il disgraziato compito di cercare di mettere insieme i cocci di una storia ramai finita. La domanda che i telespettatori si faranno, quindi, è decisamente questa: riuscirà la bella Olivieri a riconquistare il suo lui? Per farlo, si avvarrà dell'aiuto di un amico.

L'AIUTO DEL MARESCIALLO

Continuiamo con le anticipazioni della puntata di Don Matteo 11 che vedrà, tra le protagoniste, Maria Chiara Giannetta, alias capitano Olivieri. Abbiamo detto, infatti, che si lancerà nella riconquista del suo lui con l'aiuto di un amico. Ma chi è? Sarà il Maresciallo Cecchini. Nel frattempo è interessante riuscire a comprendere perché l'ex fidanzato abbia deciso di lasciare la povera Anna così improvvisamente. Ebbene, l'uomo si ritrova nel bel mezzo di una crisi spirituale. Da una parte, infatti, si prospetta la strada intrapresa fino a quel momento, ossia una normale vita laica seguendo la passione per il diritto e la legge (l'ex fidanzato è un avocato), mentre dall'altra il sacerdozio. Giovanni (questo è il suo nome) non sa ancora cosa fare della sua vita, indeciso com'è se abbracciare in pieno la fede oppure restare così com'è. In mezzo a questo vortice di emozioni stringe un bel legame di amicizia con Don Matteo, che vede in lui una sorta di 'gemello spirituale'. In tutta questa intricata vicenda se ne aggiunge un'altra: ricomparirà all'improvviso l'altra ex fidanzata di Giovanni, con cui era stato prima di incontrare la bella Anna Olivieri.

© Riproduzione Riservata.