ANTONELLA CLERICI, LITE CON MARA VENIER/ La solidarietà ai tempi del tradimento di Eddy Martens

Antonella Clerici ha parlato di Mara Venier in L'intervista, programma condotto da Maurizio Costanzo e in onda su Canale 5, ogni giovedì in seconda serata.

25 gennaio 2018

Antonella Clerici a L'intervista (Canale 5)

Antonella Clerici e Mara Venier, però, nel non troppo lontano, 2011, si sono ritrovate molto vicine dal punto di vista strettamente umano per alcune vicende riguradanti la sfera personale. Ai tempi del tradimento, alla luce del sole, dell'ex compagno Eddy Martens, e padre di sua figlia Maelle, la popolare conduttrice de La Prova del Cuoco, si è ritrovata, senza colpe, a fronteggiare, l'eccessiva attenzione dei media sulla propria vita privata. La collega, immediatamente, ha mostrato, grande solidarietà, stima ed affetto nei suoi confronti, mettendo a tacere le malelingue su una loro presunta rivalità: "Se mi chiedi se me la sarei sentita di parlarne, ti dico che forse non ne avrei parlato se me l’avessero chiesto, visto il movimento che sta vivendo la mia amica Antonella. Non è una cosa fondamentale per il nostro programma. Ma credimi, nessuno mi ha chiesto niente". Non è la prima volta che due primedonne del mondo dello spettacolo, per motivi più o meno reali, si rirovano, loro malgrado, l'una contro l'altra, al centro del chiacchiericcio. Lo sanno bene Valeria Marini - Pamela Prati, Lorella Cuccarini - Heather Parisi, Federica Panicucci - Barbara D'Urso che, a causa (o per mezzo) della loro inamicizia, ormai, da anni, appassionano milioni di telespettatori, interessati, agli sviluppi più recenti. Anche questo è spettacolo...

A DOMENICA IN LITIGATE DA FAR TREMARE I MURI

Antonella Clerici è la protagonista della prossima puntata de L'intervista, il programma condotto da Maurizio Costanzo, in onda su Canale 5, ogni giovedì in seconda serata. La conduttrice de La prova del cuoco, programma in onda su Rai 1, ha ripercorso a grandi linee la sua lunga carriera televisiva, soffermandosi soprattutto sulle vere o presunte "rivali" televisive. Una di queste è stata sicuramente Mara Venier. La Clerici ha dichiarato che, con la conduttrice veneta, ci furono discussioni molto accese all'epoca di Domenica In, esperienza condivisa nell'edizione 2001/02: "Con Mara ho fatto delle litigate storiche, una litigata a Domenica In che tremavano i muri, perché io venivo dal successo de La prova del cuoco e quindi erano anni di crescita professionale importanti, lei tornava a Domenica In dopo un lungo periodo di assenza... Chiaramente metti due primedonne insieme, qualcosa deve succedere...". Mara Venier, intervistata da Panorama, rivelò anni fa i motivi per i quali la Clerici sarebbe arrabbiata con lei, e stasera a L'Intervista di Costanzo proprio la diretta interessata tornerà sull'argomento a distanza di anni, rompendo il silenzio.

LA REPLICA DI MARA VENIER

La Venier ha dichiarato che la Clerici si arrabbiò per la prima volta con lei proprio a Domenica In, quando lo chef Gianfranco Vissani scelse la Venier per la rubrica dedicata alla cucina e non la Clerici. Un'altra discussione avvenne in occasione di un servizio fotografico per Natale al quale la Clerici si sarebbe presentata in ritardo. Un'altra diatriba avvenne a Sanremo, dove la Clerici avrebbe costretto Nicola Carraro a trasferirsi nella 19esima fila al Teatro Ariston. L'ennesimo equivoco, invece, si consumò durante una puntata di Domenica In, dove la Clerici intervenne telefonicamente per rispondere a Pamela Prati (era l'epoca del reality show Il ristorante) durante un talk dedicato alla tragedia dello Tsunami del 2005, con la Venier che rifiutò la telefonata, giudicandola inopportuna. Mara Venier ha aggiunto di non essere pentita di nulla di quanto ha fatto. Tornando a L'intervista di Antonella Clerici, la conduttrice ha parlato anche di Elisa Isoardi che la sostituì a La prova del cuoco durante la gravidanza: "Sicuramente mi ha fatto soffrire. Ma non per colpa sua. Pensavo di ritornare a lavorare a La prova del cuoco e invece ci fu un veto...".

