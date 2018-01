ANTONELLA CLERICI/ Ospite di Maurizio Costanzo: “Ho un rapporto sereno con i ricordi” (L’intervista)

La puntata di stasera, giovedì 25 gennaio, de L'intervista di Maurizio Costanzo vedrà come protagonista Antonella Clerici. Appuntamento in seconda serata su Canale 5 dalle 23.20.

25 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Antonella Clerici e Maurizio Costanzo

Dopo l’exploit della prima puntata con Al Bano - 1.295.000 spettatori pari ad uno share del 14.4% - a L’Intervista di Maurizio Costanzo è la volta di Antonella Clerici, che si racconta su questa sera, giovedì 25 gennaio, dalle 23,20 su Canale 5. Nell’intenso e intimo faccia a faccia con il padrone di casa, la storica conduttrice di La prova del cuoco ripercorre la sua carriera, ma svelea anche aspetti meno conosciuti della sua vita privata. E, attraverso una serie di video evocativi come prassi nel programma, si confida, annuncia, svela, commuove e sorride con il giornalista. “Il mio rapporto con i ricordi è un rapporto sereno”, ha detto Antonella Clerici nel backstage del programma. “Ho accettato l’invito di Maurzio perché è Maurizio! Ci conosciamo da tantissimi anni. So il grande giornalista che è. Sono convinta di non fare un’intervista banale, con lui è impossibile”, ha concluso la conduttrice di Rai 1 che ha apprezzato l’intimità del programma.

La vita privata di Antonella Clerici

Antonella Clerici, classe 1963, è mamma di Maelle (9 anni, avuta dall'ex Eddy Martens) e compagna del petroliere Antonio Garrone, da più di un anno: “Venivo fuori dalla storia col padre di mia figlia che è un uomo che ho amato moltissimo. Volevo pensare solo alla mia bambina e invece… dopo i 50 anni uno pensa di tirare i remi in barca, ma quando non ti focalizzi su un’idea arrivano le cose belle”, ha raccontato la Clerici all‘Arena di Massimo Giletti, lo scorso anno. Se per l’imprenditore stato un colpo di fulmine, la conduttrice è capitolata dopo una serie di romantici gesti: “Sono partita per un piccolo viaggio e lui si è dimostrato molto presente. Mi ha inviato delle lettere, lettere scritte a mano. Un uomo che fa questo è speciale”. Infine la Clerici aveva confessato il “segreto” del loro stare bene insieme: “Non soffre la mia popolarità. All’inizio una donna come me attira, ma dopo gli uomini non amano che guadagni più di loro. Vittorio è un uomo già realizzato, giochiamo alla pari”.

Sanremo Young

Dal 16 febbraio al 16 marzo, per cinque venerdì, Antonella Clerici condurrà in prima serata su Rai Sanremo Young, il nuovo talent per i millennials della nuova generazione che punta diritto alla bellezza delle canzoni e alla ricerca di cantanti tra i 14 e i 17 anni. Tra i 1137 partecipanti, solo 12 giovani talenti sono riusciti a conquistare la commissione, composta dal direttore artistico Gianmarco Mazzi, dal Maestro Diego Basso e da Antonella Clerici. I 12 ragazzi si sfideranno sul palco dell’Ariston, interpretando canzoni famose composte da grandi autori ed eseguite da artisti italiani e internazionali, in gara od ospiti a Sanremo in 68 anni. Le loro esibizioni verranno giudicate dall’Academy – una giuria composta da personaggi della storia del Festival – e dal pubblico tramite il televoto. Al termine di ciascuna serata, due cantanti saranno eliminati. I giovani cantanti saranno accompagnatidalla SanremoYoung Orchestra, interamente composta da musicisti tra i 18 e i 25 anni, selezionati dal Maestro Diego Basso.

