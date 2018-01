Alessia Mancini Vs Cecilia Capriotti/ Video, lite all'Isola dei Famosi 2018: "Sei volgare e maleducata!"

Lite tra Alessia Mancini e Cecilia Capriotti all'Isola dei Famosi 2018. Volano parole forti ma Chiara Nasti concorda con la Capriotti: "Vuole fare la maestrina!"

25 gennaio 2018 Anna Montesano

Lite tra Alessia Mancini e Cecilia Capriotti all'Isola dei Famosi 2018

L'Isola dei Famosi 2018 è già molto animata. Solo pochi giorni di permanenza per i naufraghi ma sono già tante le liti sorte. Sarà la fame già arrivata o la "non conoscenza", che arriverà con la convivenza, ma gli scontri finora si sono susseguiti e sono partiti con quello nato tra Alessia Mancini e Cecilia Capriotti (Clicca qui per il video). Tra loro l'inimicizia è nata già nei primi giorni in villa prima dell'inizio dell Isola vera e propria, eppure sembra che ancora oggi l'atteggiamento della Mancini faccia storcere il naso alla Capriotti e non solo. Ricordiamo infatti che la prima lite è nata da una sigaretta fumata da Cecilia in bagno, cosa non apprezzata da Alessia che ha anci trovato la showgirl "maleducata". “E’ una mancanza di rispetto, ma io non lo so!”, ha esordito infatti Alessia, che ha continuato: “Non importa se sei in bagno. Se sei in bagno e ti fumi la sigaretta, e io devo entrare dopo di te, mi dà fastidio! Sei una maleducata!”.

CECILIA E CHIARA NASTI CONCORDANO: LA MANCINI "UNA MAESTRINA"

Cecilia Capriotti ha però voluto un nuovo chiarimento con la Mancini: “Ti sto dicendo la mia versione e poi tu mi darai la tua, visto che mi hai dato della maleducata e non ti devi permettere“, le ha detto. La Mancini è così sbottata: “Allora non sei maleducata, sei volgare“. Le parole forti tra le due non sono quindi mancate ma tutto si è poi risolto con un chiarimento e la riappacificazione, almeno così sembrava visto che, nel corso del nuovo daytime, la Capriotti, appoggiata da Chiara Nasti, ha sottolineato come la Mancini abbia, a loro dire, un atteggiamento da "maestrina", che può creare molti scontri all'interno del gruppo: "Vuole fare la leader, controllare tutti" nota la Nasti.

