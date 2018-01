Amici 17/ Anticipazioni e news: Zic “innamorato” di Annalisa? Valentina in lacrime con Goodson

Amici 17, anticipazioni e news verso il serale: Zic incontra Annalisa che gli fa i complimenti per le esibizioni e il talento, Valentina invece, piange per Goodson.

25 gennaio 2018 Valentina Gambino

Amici 17

Come procedono le cose nella scuola di Amici 17? Veronica Peparini ha avuto modo di parlare con Bryan, dopo avergli affidato una coreografia. Dopo averlo visionato, decide di toglierla per darla totalmente a Daniele, in grado di ballarla con più sentimento e come lei vorrebbe. L’allievo ci rimane male ma l’insegnante lo sprona a dare il meglio e non scoraggiarsi. Annalisa invece, prima di partire per Sanremo ha avuto modo di lavorare un poco con il talentuoso Zic, apprezzato fin dal primo giorno. La cantante confessa di essere rimasta piacevolmente colpita dalle sue qualità artistiche e poi, durante la lezione distribuisce preziosi consigli sull’interpretazione. Dopo aver sentito il suo inedito, si complimenta per il sorriso “che spacca” e il “sopracciglio tattico”. Dopo Biondo la Scarrone ha un nuovo preferito? Staremo a vedere se prima del Festival di sarà modo per un duetto insieme. Tornando in sala relax, anche questa volta la bellezza di Annalisa ha fatto centro. Il giovane infatti, confida ad Alessandro di trovarla bellissima e l’amico lo prende in giro canzonandolo sulla possibilità che tra di loro possa nascere una storia.

Amici 17: Valentina confortata da Bill Goodson

Lauren prova una coreografia di Natalia Titova ma poi ne esce sconfortata nonostante i consigli della ballerina di latino-americano. In sala musica intanto, Paola Turci incontra Nicole a lezione e da lei si aspetta davvero grandi cose. La musicista romana infatti, intravedere nella giovane allieva delle caratteristiche che le piacciono molto e la convincono a lavorare insieme. Momento di confronto anche per Bill Goodson che incontra Valentina, dopo le polemiche con Alessandra Celentano. Dopo aver parlato, la ragazza si commuove fino alle lacrime ma il professore la sprona a dare il meglio e non abbattersi. Proprio la Celentano però, dopo aver ascoltato il colloquio tra i due, ha voluto dare alla giovane ballerina un nuovo messaggio per farla riflettere: arriverà mai la pace tra di loro? I ragazzi della scuola di Amici poi, hanno vissuto un momento molto bello incontrando i protagonisti della serie Disney “Soy luna”, Ruggero Pasquarelli e Karol Sevilla.

