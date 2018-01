BARBARA TABITA/ Diventa mamma: "Ho avuto una ischemia cerebrale ma non mi sono mai arresa"

Barbara Tabita presto mamma della piccola Beatrice. L'attrice è pronta a diventare madre e ricorda il periodo difficile vissuto per una ischemia cerebrale, due anni fa: non si è mai arresa.

25 gennaio 2018 Alberto Graziola

Barbara Tabita presto mamma (Spy)

Barbara Tabita è felice. In una recente intervista pubblicata per il settimanale Spy, l'attrice sottolinea la gioia nel diventare presto madre. E' lei stessa ad ammettere il totale entusiasmo, a poco tempo di distanza dall'imminente parto: "A 42 anni è quasi un miracolo, quasi non ci speravo più". Sono queste le parole della donna, diventata famosa grazie al suo ruolo ne I Cesaroni, per il piccolo schermo, e per la pellicola "La mafia uccide solo d'estate". Barbara ricorda anche un periodo difficile della sua vita che risale ad un paio di anni fa. Un momento buio, difficile, per fortuna lontano nel tempo e, soprattutto, pienamente superato: "Ho avuto problemi gravissimi di salute, due anni fa sono stata colpita da una ischemia cerebrale e ho rischiato di morire, ma non mi sono mai arresa". Ma adesso è giustamente la gioia di essere presto mamma a riempire la sua mente e ad emozionarla. E proprio a Spy rivela: "Sarà una bimba e si chiamerà Beatrice".

PRESTO MADRE DELLA PICCOLA BEATRICE CON IL MARITO SIMONE

Barbara può contare sull'amore per il compagno Simone Mazzone, editore e imprenditore che a Ragusa ha aperto il ristorante Bon. Ha intenzione di crescere la piccola con serenità a calma, soprattutto intorno: "Vorrei allattare Beatrice, ma vedremo se sarà possibile. Io non avevo mai immaginato di avere un figlio, quindi parto davvero da zero. E faccio da sola. I miei sono a Siracusa, non sono mai stata una mammona. Non mi piace nemmeno avere troppa gente attorno". Il ruolo di futura mamma ha la priorità assoluta e la Tabita, in merito ai tempi previsti per il ritorno professionale, ha le idee abbastanza chiare: "Mi piacerebbe rimettermi in forma subito e tornare al mio lavoro e magari al teatro che amo tantissimo. Comunque, per quanto riguarda il fisico, non ho la smania di essere perfetta: sono una mamma, non una modella".

