BEAUTIFUL / Eric scopre il tradimento di Ridge e Quinn? (Anticipazioni 25 gennaio)

Anticipazioni Beautiful, puntata 25 gennaio: Eric si trova a cena a villa Forrester insieme a Quinn, Katie e Ridge. La verità sul tradimento potrebbe essere molto vicina...

25 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful

Avevamo creduto che Ridge e Quinn non sarebbero più caduti in tentazione dopo quanto accaduto in Australia ma la puntata di Beautiful di ieri pomeriggio ci ha fatto capire che l'attrazione tra questa coppia si sente ancora ed è più forte che mai. A complicare le cose è arrivato il trasferimento dello stilista in una delle dependance di villa Forrester, motivo che permetterà a figliastro e matrigna di essere vicini, incontrandosi segretamente durante l'assenza di Eric. La prima a rendersi conto di come ci sia del tenero tra la coppia sarà Katie, più che mai decisa ad ottenere il maggiore vantaggio possibile dal suo ricatto nei confronti della Fuller. Per questo la Logan continuerà a tenere sulle spine la donna, soprattutto nel corso di una cena che verrà organizzata da Eric a casa sua e alla quale verrà invitata proprio la vicina di casa. In essa la situazione potrebbe sfuggire di mano a tutti i presenti: la verità verrà svelata?

Beautiful: Katie confessa la verità sul tradimento?

Nella puntata di Beautiful di questa pomeriggio avrà luogo una 'pericolosa' cena a villa Forrester. Per placare gli animi tra la moglie e Katie, Eric chiederà a Quinn di invitare proprio la vicina di casa e insieme a lei ci saranno anche Ridge e Wyatt. Una situazione ideale per confessare al padrone di casa tutta la verità sul tradimento, ed infatti Katie continuerà a tenere costantemente sulle spine i due amanti, facendo credere loro di essere pronta a confessare ogni dettaglio su quanto da lei scoperto. Mentre i Forrester saranno riuniti in questo quadretto familiare, Thomas prenderà la sua decisione definitiva riguardo il futuro nel mondo della moda. Sarà lui stesso ad informare nonno Eric di non voler tornare a lavorare alla Forrester Creations ma di avere preso una decisione che gli darà una nuova opportunità: collaborare direttamente con Sally all'interno della Spectra Fashions!

