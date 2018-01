BELEN RODRIGUEZ/ Scambio di battute hot con la sorella Cecilia durante una campagna pubblicitaria...

Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia sono protagoniste di un divertente siparietto, con scambio di battute hot, durante la campagna pubblicitaria del loro marchio Me Fui.

25 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

L'iniziativa non manca a Belen Rodriguez, costantemente alle prese con novità relative alla sua carriera nel mondo della moda e dello spettacolo. Non può essere dimenticato dal suo pacchetto pubblicitario il marchio di costumi da bagno da lei stessa ideato insieme alla sorella Cecilia e di cui è quest'ultima ad occuparsene quasi completamente. Me Fui, questo è il nome del brand, può vantare di due testimonal molto amate ovvero proprio le sue due ideatrici Cecilia e Belen, che qualche giorno fa si sono dedicate alla nuova campagna pubblicitaria per il lancio della stagione estiva 2018. E dalle foto al divertente botta e risposta il passo è stato breve. Come riportato dalle Instagram Stories delle due modelle, Belen si è divertita con delle battute hot verso la sorella alla quale ha chiesto: "Fammi vedere le te***", parole che non sono passate inosservate alla ex gieffina. Ascoltando il consiglio di Belen, Chechu ha mostrato il suo corpo, ovviamente coperto proprio da un bikini della sua nuova linea.

Belen Rodriguez e Cecilia: scambio di battute tra le sorelle

L'affetto tra Belen Rodriguez e la sorella Cecilia è evidente, anche se qualcuno qualche settimana fa aveva vociferato che tra loro ci fosse più di qualche motivo di attrito. Un allarme decisamente falso, considerando che in varie occasioni le due sorelle sono state viste insieme, felici e decisamente a proprio agio. Qualche ora fa, Belen ha mostrato su Instagram un incontro proprio con Cecilia, Jeremias e i nuovi amici Ignazio Moser e Giulia De Lellis. Anche le voci secondo le quali i contrasti con la fidanzata di Andrea Damante sono sono un lontano ricordo si confermano veritiere: se all'inizio del Grande Fratello Vip, Belen non sembrava affatto convinta della correttezza della gieffina, poi molte cose sono cambiate e ha compreso il suo vero carattere. Parlare di grande amicizia è forse prematuro, ma un domani chissà...

