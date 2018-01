Belen Rodriguez/ Giulia De Lellis e Andrea Damante sotto la sua ala: tutti insieme "contro" Barbara D'Urso?

Belen Rodriguez prende sotto la sua ala Giulia De Lellis e Andrea Damante sotto la sua ala: tutti insieme "contro" Barbara D'Urso? Ecco gli ultimi gossip sulla neo amicizia

25 gennaio 2018 Hedda Hopper

Andrea Damante e Giulia De Lellis

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono ufficialmente finiti sotto l'ala e la protezione di Belen Rodriguez? Così sembra. Dopo settimane passate a corteggiarsi sui social tra like e rivelazioni più o meno sconvolgenti, Belen Rodriguez ha fatto più volte sapere di aver rivalutato Giulia De Lellis e di ritenerla davvero una brava ragazza, anche la corteggiatrice ha confermato il suo cambiamento di giudizio sull'argentina, e così tutti vissero felici e contenti. Proprio nelle ultime ore abbiamo visto Belen Rodriguez in una foto social insieme ad Andrea Damante, Giulia De Lellis, Jeremias, Cecilia e Ignazio Moser. Una sorta di rimpatriata di ex gieffini con un'intrusa, proprio la bella Belen Rodriguez che non si è lasciata sfuggire l'occasione di qualche selfie insieme ai ragazzi del reality. A quanto pare l'unione è ormai confermata ma c'è chi è pronto a vedere della dietrologia dietro a tutto questo. Ecco la foto:

ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS DICONO NO A BARBARA D'URSO PER BELEN RODRIGUEZ?

Con l'arrivo della foto sui social, le malelingue hanno subito sottolineato il fatto che proprio da quando Giulia De Lellis ha iniziato a frequentare i Rodriguez, le sue apparizioni a Pomeriggio 5 siano finite. Spesso e volentieri lei e il fidanzato sono stati ospiti della conduttrice napoletana e non solo in settimana ma anche a Domenica Live tanto che spesso la D'Urso accoglieva la corteggiatrice al grido "La voglia come mia opinionista fissa" tra risate e abbracci. A quanto pare quell'epoca è finita e in molti si sono già accorti che i Damaellis non sono più tra le grazie della D'Urso, la ragione sarà proprio questa qui? Il no di Belen Rodriguez e dei suoi fratelli alla conduttrice dopo l'uscita dal Grande Fratello ha creato una vera e propria spaccatura e sono in molti quelli che ritengono quasi due versanti opposti i "gruppi". I Damaellis sono definitivamente passati dall'altra parte con questa cena?

