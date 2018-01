CAPTAIN AMERICA: IL PRIMO VENDICATORE/ Su Italia 1 il film con Chris Evans (oggi, 25 gennaio 2018)

Captain America: Il primo vendicatore, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 25 gennaio 2018. Nel cast: Chris Evans, Hugo Weaving e Hayley Atwell. Il dettaglio della trama.

25 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST CHRIS EVANS

Il film Captain America: Il primo vendicatore va in onda su Italia 1 oggi, giovedì 25 gennaio 2018, alle ore 21.20. Una pellicola di fantascientifica e d'avventura del 2011 che è stata affidata alla regia di Joe Johnston ed è stata interpretata da Chris Evans, Hugo Weaving e Hayley Atwell. Protagonista della storia è il personaggio di Steve Rogers che ben presto di trasformerà in Captain America, un super eroe a stelle e strisce pronto a dare manforte al soldati statunitensi impegnati nel bel mezzo del secondo conflitto mondiale. Captain America è un noto personaggio ideato dalla casa editrice americana Marvel Comics. La pellicola ha riscosso un successo strepitoso in tutto il mondo ed è il primo di una trilogia cinematografica conclusasi, per ora, con Captain America: Civil War, distribuito nelle sale cinematografiche americane nel maggio del 2016. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CAPTAIN AMERICA: IL PRIMO VENDICATORE, LA TRAMA DEL FILM

Il film esordisce con una spedizione di ricercatori che scopre l'esistenza di uno strano manufatto, una sorta di scudo, rinvenuto all'interno di un antico relitto militare. La storia compie così un digressione fino al 1942, anno in cui imperversava il secondo conflitto mondiale. Una squadra speciale comandata da Adolf Hitler ha intenzione di mettere le mani sul Tesseract, una sorta di cubo magico risalente a diversi secoli prima e dotato di poteri straordinari. Intanto, negli States, il protagonista della storia, Steve Rogers, sogna una carriera militare ma la sua stazza fisica alquanto minuta e poco prestante non è in linea con le esigenze dell'esercito americano. Tuttavia un noto scienziato che lavora per l'esercito a stelle e strisce decide di far arruolare Steve, affidandolo ad una squadra speciale. Poco dopo Steve verrà selezionato come unica cavia per un fantomatico siero che potrebbe trasformalo in un supereroe, dotato di poter straordinari e fuori dal comune.

