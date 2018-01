COS'È IL BAR MITZVAH E LA CUCINA KOSHER/ Tra rituali e cibi puri (Masterchef Italia 7)

Bar Mitzvah e cucina Kosher: nella prossima puntata di Masterchef vedremo in cosa consistono questi due elementi fondamentali della vita del cittadino ebreo.

25 gennaio 2018 Francesco Agostini

COS'È IL BAR MITZAH (BAT MIZVAH)?

Nella prossima puntata di Masterchef si affronterà un aspetto della cucina particolare come quello dell'arte culinaria ebraica. Come tutti sanno, chi apartiene a questa religione non scinde i normali accadimenti della vita con l'aspetto spirituale: gli ebrei applicano anche nella cucina le dettagliate e minuziose regole che la loro religione gli ha insegnato fin dall'antichità. Assieme alle Sacre Scritture (fino a Zaccaria e che non comprendono i Vangeli) c'è ovviamnte la Torah. Prima di addentrarci comunque nella cucina ebraica e nei suoi ricchi sapori, è bene dare uno sguardo a un momento importante nella vita di un ebreo come il Bar Mitzvah (per i ragazzi) e il Bat Mizvah (per le ragazze). I maschi lo festeggiano a 13 anni e un giorno, mentre le femmine a 12 anni e un giorno. Esso, sostanzialmente, segna il loro ingresso nel mondo degli adulti all'interno della comunità ebraica. Durante il Bar Mitzvah i ragazzi devono leggere un brano della Torah, parteciparvi al commento e prendere servizio il sabato successivo al compimento dei tredici anni. Ad esso segue una festa e un rinfresco. Per le ragazze, invece, esiste una interrogazione sui doveri a cui andrà incontro da grande una donna ebrea.

COS'È LA CUCINA KOSHER

Come dicevamo in precedenza, la religione ebraica regolamenta in ogni aspetto anche la cucina. Per questo motivo il cibo ebraico è assai diverso da qualsiasi altra pietanza, proprio perché l'ebraismo vieta tantissimi alimenti che per gli altri sono considerati assolutamente normali. La cucina Kosher è quella, in sostanza, che considera i cibi che si possono magiare; è una sorta di ortodossia culinaria ebraica. Gli appartenenti a questa religione non possono mangiare cibi come la lepre, il maiale, gli insetti (tranne che per le locuste), i crostacei o i molluschi. Non è possibile mangiare quei pesci che non hanno né squame né pinne. Ancora, gli ebrei non possono accostarsi a un cibo in cui la carne e i latticini siano nello stesso piatto (il libro dell'Esodo dice chiaramente di 'non cuocere il capretto nel latte di sua madre'). Non sarà possibile, nella cucina Kosher, macellare animali malati o storpi; tutti dovranno essere sani. Ancora, l'ebreo non può assolutamente mangiare sangue o tendini di un animale e l'animale, quando sarà macellato, dovrà soffrire il meno possibile. La compassione, in questo momento delicato, è certamente richiesta e si concretizza nell'uccisione tramite un solo colpo.

