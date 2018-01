DON MATTEO 11/ Anticipazioni terza puntata 25 gennaio: il capitano Olivieri cerca di riconquistare Giovanni

Questa sera, giovedì 25 gennaio, alle 21.25 su Rai 1 torna Don Matteo 11, con la terza puntata della nuova stagione sulle avventure del sacerdote di Gubbio, interpretato da Terence Hill.

25 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Terence Hill è Don Matteo

Questa sera, giovedì 25 gennaio, alle 21.25 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Don Matteo 11, la longeva fiction con protagonista Terence Hill nei panni del prete detective. Stasera andranno in onda due episodio, il quinto e il sesta dell’undicesima stagione, dal titolo “La vera ricchezza” e “Il prezzo del talento”. Nel primo episodio una amica di Sofia (Mariasole Pollio) viene aggredita - dopo aver ricevuto delle minacce da alcune compagne i cui genitori sono stati licenziati dal padre - e don Matteo e i carabinieri sono chiamati a investigare sull’episodio. Intanto Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta), nuovo Capitano dei carabinieri dopo l’addio di Tommasi, cerca di riconquistare l’ex fidanzato Giovanni (Cristiano Caccamo), che l’ha lasciata perché convinto di aver maturato la vocazione al sacerdozio. Ad aiutare il Capitano nel suo piano ci penserà il maresciallo Cecchini (Nino Frasdica)… Nel frattempo, però, don Matteo e Giovanni iniziano a legare: il sacerdote ha trovato qualcuno con cui potrebbe condividere le responsabilità del suo ministero, mentre l’avvocato è alla ricerca del suo scopo nella vita.

Anticipazioni secondo episodio

Nel secondo episodio, “Il prezzo del talento”, c’è ancora Giovanni come protagonista. L’ex fidanzato del capitano Anna Olivieri – indeciso se entrare in seminario o rimanere laico – si trova coinvolto in un caso in cui la principale sospettata è la sua ex compagna, l’altra donna importante della sua vita che si era lasciato alle spalle cambiando radicalmente stile di vita. Avvocato farà di tutto per far sì che la sua ex esca pulita dalla vicenda. Intanto il maresciallo Cecchini ha scoperto che l’appuntato Zappavigna ( Domenico Pinelli), il preferito del Capitano, ha ricevuto un’eredità. Cosa succederà tra Sofia e Seba (Federico Russo)?

