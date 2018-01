DONATELLA VERSACE/ Video, la scena straziante dell'ultimo saluto al fratello Gianni davanti alla bara

Donatella Versace: nella seconda puntata de L'assassinio di Gianni Versace, ci sarà la scena dell'ultimo saluto allo stilista, davanti alla bara.

25 gennaio 2018 Fabio Morasca

Donatella Versace, L'assassinio di Gianni Versace (Fox)

Domani sera, venerdì 26 gennaio 2018, andrà in onda la seconda puntata di American Crime Story: The assassination of Gianni Versace, la serie tv dedicata all'omicidio del celebre stilista avvenuto nel 1997 a Miami. L'appuntamento televisivo è su Fox Crime, canale 116 di Sky, in prima serata. Come già sappiamo, The assassination of Gianni Versace, serie diretta da Ryan Murphy, è tratta dal libro scritto da Maureen Orth intitolato Il caso Versace. La famiglia dello stilista ha già preso le distanze sia dalla serie che dal libro dal quale è stata tratta, del quale la pubblicazione non fu autorizzata. La serie tv sta andando in onda in Italia praticamente in contemporanea con gli Stati Uniti. Il sito BitchyF ha pubblicato una scena che gli spettatori italiani vedranno durante la messa in onda della seconda puntata della serie. La scena in questione è molto forte: Donatella Versace, interpretata dall'attrice spagnola premio Oscar Penelope Cruz, saluta per l'ultima volta il fratello Gianni, all'interno della bara.

L'ASSASSINIO DI GIANNI VERSACE: LA SCENA NEI DETTAGLI

La scena in questione, come già anticipato, è molto forte, in quanto non lesina dettagli decisamente strazianti, non solo per la famiglia Versace ma per chiunque abbia vissuto una situazione simile. Nella scena, infatti, possiamo vedere Donatella Versace procedere con la vestizione del cadavere del fratello Gianni con una giacca elegante e una cravatta; successivamente, la sorella di Gianni Versace fissa il corpo senza vita del fratello, stringendogli la mano, baciandogli la fronte e lasciandosi andare alle lacrime. Queste sono le battute recitate da Penelope Cruz: "Tesoro, amore mio, amore mio... Dopo quello a cui era sopravvissuto, essere ucciso così...". La scena successiva è anche più toccante: la cremazione del corpo di Gianni Versace e la successiva riempitura dell'urna funeraria con le ceneri. Tutto è molto esplicito, come si può intendere. Presumibilmente, anche per questo motivo, la famiglia dello stilista ha scelto di non supportare la serie televisiva.

