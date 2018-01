DORI GHEZZI/ “Fabrizio De Andrè? Ci presentò Cristiano Malgioglio nel 1969”

Dori Ghezzi: la moglie di Fabrizio De André ha rilasciato un'intervista al settimanale Grazia a poche settimane dalla messa in onda della miniserie dedicata al cantautore.

25 gennaio 2018 Fabio Morasca

Dori Ghezzi, Fabrizio De André - Principe libero (Web)

Dori Ghezzi, moglie di Fabrizio De André, ha rilasciato un'intervista al settimanale Grazia a poche settimane dalla messa in onda della miniserie Fabrizio De André - Principe libero, che andrà in onda su Rai 1 il 13 e il 14 febbraio e che ha già avuto anche un passaggio nelle sale cinematografiche. Dori Ghezzi, che nella serie verrà interpretata da Valentina Bellè, ha ricordato il suo legame con l'artista genovese con queste dichiarazioni: "Nessuno dei due ha mai soffocato l'altro. Fabrizio si sentiva ingabbiato nella società borghese. Accanto a me si è liberato, ha trovato se stesso". Nella miniserie, ci sarà anche una scena dedicata al sequestro di De André e di Dori Ghezzi avvenuto nel 1979 in Sardegna. Dori Ghezzi, che ha seguito da vicino le riprese della miniserie, ha dichiarato che aver assistito alla scena e alla passione e all'impegno che la troupe ha dimostrato sul set è stato molto emozionante. Alla fine di ogni scena girata, la Ghezzi ha dichiarato che scattava puntualmente un applauso.

L'INCONTRO AVVENUTO GRAZIE A CRISTIANO MALGIOGLIO

Dopo il sequestro, Dori Ghezzi e Fabrizio De André capirono di non poter più vivere l'uno senza l'altro. La cantante, che oggi ha 71 anni, ha raccontato anche il primo incontro con l'artista genovese: "Nel 1969, ci incrociammo a Genova ma ci furono solo sguardi. Cinque anni dopo, Cristiano Malgioglio ci presentò nel bar di una sala di registrazione. Ci scambiammo i numeri di telefono e la nostra storia cominciò". Dori Ghezzi ha dichiarato di essere rimasta colpita dalla naturalezza di De André. La cantante ha anche parlato delle "zone d'ombra" del cantante, affermando che la loro complicità è servita per gestire le sfuriate reciproche. Parlando della malattia di De André, Dori Ghezzi ha dichiarato che il cantante se ne accorse troppo tardi. Per De André, la Ghezzi ha interrotto la propria carriera ma non si è mostrata pentita di questa scelta: "Ho detto basta e sono felice". Dopo la morte del cantante avvenuta nel 1999, Dori Ghezzi non si è più innamorata.

