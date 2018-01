David Copperfield ha violentato una modella?/ “Prima mi ha drogata”: il mago replica, “un'altra falsa accusa”

David Copperfield ha violentato una modella? “Prima mi ha drogata”, accusa Brittney Lewis. Il mago replica: “Un'altra falsa accusa”. Le ultime notizie sulle accuse

25 gennaio 2018 Silvana Palazzo

David Copperfield ha violentato una modella? (Foto: da Facebook)

Continua a crescere la lista degli accusati di molestie sessuali, sull'onda dello scandalo Weinstein. Ne fa parte anche David Copperfield: ad accusare il famoso mago è stata Brittney Lewis, ex modella. A TheWrap ha raccontato di essere stata prima drogata e poi aggredita sessualmente. La vicenda risale al 1988, quando la presunta vittima aveva solo 17 anni. L'incidente sarebbe avvenuto dopo il concorso per modelle “Look of the Year”, organizzato in Giappone da Elite Model Management, dove Copperfield era giudice. Il mago avrebbe invitato Lewis ad uno dei suoi spettacoli in California, poi sarebbero andati a bere in un bar, dove lui l'avrebbe drogata e poi aggredita sessualmente. Prima che emergesse la notizia, David Copperfield era intervenuto su Twitter esortando i fan a «non dare giudizi affrettati», sottolineando comunque l'importanza del movimento Me Too. Evidentemente sapeva che la notizia sarebbe emersa di lì a poco.

DAVID COPPERFIELD HA VIOLENTATO UNA MODELLA? LA REPLICA

Brittney Lewis ha affermato di non ricordare nulla di quella notte con David Copperfield, fatta eccezione per l'alito cattivo del mago e per l'atteggiamento strano del mattino successivo. L'uomo l'avrebbe costretta a scrivere e firmare una lettera per escludere eventuali responsabilità dell'illusionista per quanto accaduto la sera prima. Copperfield ha risposto a Brittney Lewis, l'ex modella che lo ha accusato di molestie sessuali. Il celebre mago ha ricordato cosa si prova ad essere stato «falsamente accusato pubblicamente in passato» con «la vita tua e della tua famiglia sottosopra». Il riferimento è alla vicenda del 2007, anno in cui fu accusato di violenza sessuale dall'ex reginetta di bellezza Lacey Carroll. Il caso venne archiviato e la donna abbandonò la causa. Poi venne accusata di prostituzione e di aver accusato ingiustamente di violenza sessuale un altro uomo.

