ELEONORA GIORGI/ Video: "Mi sconvolge la misoginia di certe donne" (Le spose di Costantino)

Video, Eleonora Giorgi è pronta per partire in Georgia all'interno del reality Le spose di Costantino. Nel frattempo si è espressa sul caso molestie sessuali.

25 gennaio 2018 Francesco Agostini

Eleonora Giorgi (web)

Eleonora Giorgi sarà protagonista della prossima puntata del relaity show (se è questa la sua definizione, in effetti il programma è a metà fra generi diversi) intitolato Le spose di Costantino. Al centro della scena ci sarà un'attrice o, meglio, un personaggio dello spettacolo (in questo caso interpretato da Eleonora Giorgi) e Costantino Della Gherardesca che simuleranno delle nozze, per poi partire subito verso mete sperdute. I 'novelli sposi' dovranno essere quindi in grado di affrontare la vita di coppia, con tutte le sue difficoltà, in questi paesi ai limiti. Dopo il successo della prima puntata con Elisabetta Canalis, ecco il turno di una vecchia tigre come Eleonora Giorgi, simbolo della commedia tutta italiana. La sua presenza all'interno de Le spose di Costantino ha fatto certamente storcere il naso ai più, visto che la stessa Giorgi aveva dichiarato qualche giorno prima di voler troncare una volta per tutte col mondo dello spettacolo. Ai microfoni di TGcom 24 aveva detto, infatti: "Sogno di poter mettermi tutto alle spalle e di ritirarmi in un convento. Ne ho cercati molti su internet, voglio isolarmi nel raccoglimento."

ELEONORA GIORGI E IL CASO MOLESTIE

La sua partecipazione al programma reality-trash di Costantino Della Gherardesca ha inevitabilmente riacceso i riflettori su questa attrice che certamente negli ultimi anni non è che abbia goduto di grandissima popolarità, anzi. Nonostante questa sorta di velo che l'ha accompagnata negli ultimi tempi, la Giorgi ha comunque fatto in tempo ad esprimersi su un tema ancora caldo come quello delle molestie sessuali. Sono oramai passati parecchi giorni dalla denuncia sferzante di Asia Argento, ma la polemica non accenna in alcun modo a placarsi, anzi: il fuoco viene ravvivato da tutta una serie di dichiarazioni mai banali. Proprio come quella di Eleonora Giorgi, sempre sulle pagine di Tgcom 24: "Sono davvero sconvolta dalla misoginia di tutte quelle donne che giustificano in qualche modo le molestie e che non credono in uno strumento giusto come la denuncia." Continua poi Eleonora Giorgi: So cosa si prova ad essere molestate. Io lo sono stata e da persone che in quel particolare momento storico avevano un potere grandissimo su chiunque. Nel corso della mia carriera ho detto molti no grabati. E non è che non mi siano costati, anzi."

IL DRAMMA DELLA DROGA

Faccia pulita, occhi azzurro cielo e un capello dorato, come le principesse delle fiabe: questo era Eleonora Giorgi all'apice della bellezza. L'attrice, però, come lei stessa racconta, è stata catapultata all'interno dello show business troppo presto, quando ancora non era in grado di comprendere a pieno cosa significasse una cosa del genere. E, purtroppo, per lei, pagò a caro prezzo quella fama. Ecco cosa ha detto l'attrice al famoso periodico Vanity Fair: "Quando avevo solo 16 anni la mia famiglia andò completamente distrutta. A 14 anni ero una studentessa diligente e a 20, iprovvisamente, mi ritrovai a essere la protagonista di un film con una famosa scena di nudo. Da quel momento in poi ero diventata la Lolita d'Italia; fu lì che iniziai a farmi di eroina e in un attimo ci precipitai dentro. Usare l'eroina è assolutamente deleterio, è una morte fisica, relazionale, sociale. E' il simbolo di un'enorme disagio emotivo e comportamentale." A salvarla, come spessissimo accade, fu l'amore (con Angelo Rizzoli), come conferma lei stessa: "Assolutamente, fu Angelo a salvarmi. Dopo averlo incontrato nondesiderai più altre alienazioni mortali."

