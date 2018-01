ESTER GLAM / L'ex corteggiatrice di Paolo Crivellin non è pentita della scelta fatta (Uomini e donne)

Ester Glam, ex corteggiatrice di Paolo Crivellin, ha espresso su Instagram la sua solidarietà alle colleghe Angela Caloisi e Marianna Acierno ma non si pente della scelta fatta.

25 gennaio 2018

Nel suo lungo post pubblicato su Instagram in risposta alle richieste delle sue followers, Ester Glam non sembra affatto dispiaciuta per avere concluso la sua avventura a Uomini e donne. Le sue parole si riferiscono però al complicato percorso come corteggiatrice di Paolo Crivellin, mentre si dice felice per avere conosciuto delle fantastiche e che non dimenticherà mai. Prosegue, infatti, la sua dichiarazione social affermando: "Per questo ne sarò sempre soddisfatta e sarò sempre contenta di aver partecipato, di come mi sono comportata e contenta per aver avuto a che fare con persone che lavorano lì dentro e ci mettono anima e cuore". Il riferimento va dunque alla produzione del dating show di Canale 5 mentre su Paolo Crivellin anche la Glam preferisce non aggiungere nulla, limitandosi ad esprimere la sua solidarietà nei confronti delle corteggiatrici Marianna e Angela. Il percorso del tronista continua infatti ad essere avvolto nel mistero...

Il difficile trono di Paolo Crivellin

Ester Glam, ex corteggiatrice di Paolo Crivellin, ha abbandonato da diverso tempo Uomini e donne e non è affatto pentita della scelta fatta. Il trono in questione si è infatti complicato inspiegabilmente con Crivellin assente ingiustificato nelle ultime due registrazioni. Se in un primo momento, sembrava trattarsi più che altro di una motivazione televisiva, poi i sospetti si sono rincorsi e le ipotesi più o meno veritiere sono rimbalzate da una pagina web all'altra. Del tronista non si sa più nulla, ad eccezione di una passeggiata con il suo cane per le vie di Milano, e anche le sue corteggiatrici Marianna Acierno e Angela Caloisi evitano di esprimersi sugli sviluppi del caso. Intanto, nella speranza che la produzione conceda le spiegazioni tanto desiderate dai telespettatori, le puntate già registrate vanno regolarmente in onda su Canale 5, portando in scena le scaramucce e i voltafaccia continui tra il tronista e le sue due corteggiatrici preferite.

Ester Glam esprime la sua solidarietà a Marianna e Angela

Interrogata da alcune fan su Instagram in merito al suo punto di vista su quanto sta accadendo nel trono di Paolo Crivellin, Ester Glam ha detto la sua affidandosi sempre ai social network. La sua dichiarazione ha stupito, soprattutto considerando i rapporti in passato non troppo ottimali tra lei e le altre corteggiatrici. Ecco di seguito le sue parole affidate a una Instagram Story: "Ragazze mi state inviando tantissimi messaggi su cosa ne penso della puntata di oggi, non l'ho vista perché sono al lavoro ma ho visto uno spezzone su Instagram, vi dico che aldilà della 'competizione' che può esserci lì dentro, complimenti a Marianna e ad Angela che hanno dimostrato di avere dignità e carattere. E comunque non ho più interesse di parlare di decisioni che presi tempo fa e di cui vado fiera! Per me è stata un'esperienza bellissima che mi ha fatto conoscere persone fantastiche e mi ha dato modo di mettermi in gioco al 100%. Per questo ne sarò sempre soddisfatta e sarò sempre contenta di aver partecipato".

