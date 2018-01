Francesca Cipriani/ Alfonso Signorini sbotta: "Attacco di panico? Faceva finta!" (Isola dei Famosi 2018)

Francesca Cipriani, l'attacco di panico avuto all'Isola dei Famosi 2018 continua a far discutere e Alfonso Signorini sbotta: "Faceva finta, io non ci ho creduto!"

25 gennaio 2018 Anna Montesano

Francesca Cipriani

L'avventura di Francesca Cipriani all'Isola dei Famosi 2018 inizia tra molte critiche e sospetti. L'attacco di panico avuto nel corso della prima diretta ha infatti sollevato un vero e proprio polverone del quale ancora oggi si parla. "Vero o finto?" si chiede il pubblico che sul web si divide, ma a dare la propria opinione è stato anche Alfonso Signorini nel corso dell'ultimo appuntamento del suo talk "Casa Signorini". Per il direttore del settimanale Chi, la scena della Cipriana era "finta, io non ci ho creduto" ammette. Tutta una montatura, quindi, per Signorini che appoggia in pieno le dichiarazioni del suo ospite, Cristiano Malgioglio. "Prima di partire aveva detto di voler fare come avevo fatto io all'Isola, dove io avevo davvero il terrore di buttarmi - ricorda Cristiano, che ancora aggiunge - e poi dice 'voglio recitare per un'ora' e c'è riuscita perchè si vedeva che era tutta una cosa finta".

ALFONSO SIGNORINI: "L'ATTACCO DI PANICO È UNA COSA SERIA!"

Così come sottolineato da Karina Cascella a Pomeriggio 5, anche Malgioglio - che l'Isola dei Famosi l'ha vissuta qualche anno fa - sottolinea come la Cipriani, nel pieno dell'attacco di panico, abbia dato importanza al cerchietto che aveva sul capo, dettaglio che confermerebbe che la scena è stata tutta una finta. Alfonso Signorini poi incalza e arriva alla sua conclusione: "Lasciatemelo dire: questi dieci minuti di dedicati a una che faceva la finta.... perchè poi l'attacco di panico è una cosa seria!". Francesca Cipriani, insomma, perde consensi dopo la scena dell'attacco di panico avuto sull'elicottero e ormai, per sempre più persone, "ci fa e non ci è". Riuscirà la showgirl a dimostrare di essere anche molto di più?

