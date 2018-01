Francesca Cipriani, sviene all'Isola dei Famosi/ Malore in spiaggia, arrivano i medici: lascia il reality?

25 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Francesca Cipriani, sviene all'Isola dei Famosi (Foto: da Instagram)

Paura all'Isola dei Famosi per il malore che ha colpito Francesca Cipriani nelle ultime ore. L'ex concorrente del Grande Fratello è svenuta all'improvviso, preoccupando gli altri naufraghi che, con l'aiuto dello staff del programma, l'hanno subito soccorsa. I tentativi però sono risultati inutili, motivo per il quale sono stati richiesti i soccorsi medici. La Cipriani è stata dunque portata momentaneamente via dall'isola finché i medici verificassero le sue condizioni fisiche. Nelle ultime ore è emersa l'ipotesi di una intossicazione alimentare alla base del suo malore, ma non si esclude che a causarlo sia stata la troppa fame. I naufraghi sono infatti a digiuno praticamente da tre giorni. Forse ha mangiato qualcosa che le ha fatto male? Al momento l'unica cosa chiara è che Francesca Cipriani si è ripresa e ha raggiunto gli altri naufraghi sull'isola. Il daytime di oggi dell'Isola dei Famosi ha spazzato via tutti i dubbi sulle condizioni di salute della formosa concorrente. «Ora va meglio», ha detto ai compagni una volta arrivata in spiaggia.

FRANCESCA CIPRIANI SVIENE ALL'ISOLA DEI FAMOSI: COME STA?

Francesca Cipriani ha finto un altro malore? La concorrente dell'Isola dei Famosi è finita nella bufera per l'attacco di panico che l'ha colta durante la diretta della prima puntata del reality show. Molti hanno messo in dubbio la sua autenticità, gli stessi compagni di avventura nei giorni scorsi, prima che iniziasse il programma, sembra che l'abbiano accusata di essere falsa e costruita, quindi di avere atteggiamenti funzionali al percorso all'interno del reality. Di certo c'è che in poco tempo Francesca Cipriani è diventata la protagonista assoluta di questa edizione dell'Isola dei Famosi. Anche oggi ha fatto parlare di sé, seppur per un malore. Per fortuna le sue condizioni sono migliorate ed è potuta tornare sull'isola con gli altri naufraghi. Resta da capire se però vorrà continuare la sua esperienza all'interno del programma, visto che si tratta del secondo problema registrato. Forse ha solo bisogno di ambientarsi...

