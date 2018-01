Francesco Monte/ Bacio con Paola Di Benedetto? Sospetti per l'ex tronista all'Isola dei Famosi 2018

Francesco Monte e Paola Di Benedetto, il flirt nato all'Isola dei Famosi 2018 desta molti sospetti. Il primo bacio arriverà entro una settimana? Intanto piovono critiche per l'ex tronista.

25 gennaio 2018 Anna Montesano

Francesco Monte e Paola Di Benedetto

È iniziata da meno di una settimana l'avventura di Francesco Monte all'Isola dei Famosi, eppure è proprio l'ex tronista il più chiacchierato in questi primi giorni. Tutto nasce dall'avvicinamento immediato alla bellissima Paola Di Benedetto, che Monte pare abbia "puntato" dall'inizio di questa avventura. Le ultime immagini dall'Isola li vedono complici e il feeling è davvero evidente tra sabbia bianca e acque cristalline che fanno da sfondo agli sguardi complici e alle carezze che i due si scambiano. E nello studio di Pomeriggio 5 c'è già chi scommette che entro una settimana, tra i due ci sarò un bacio appassionato. Sulla spiaggia del Mejor però, Francesco Monte non sta ricevendo proprio complimenti dai compagni. È in particolare Eva Henger a criticare Francesco Monte nel corso della prima giornata trascorsa sull'isola dopo la diretta di lunedì.

FRANCESCO MONTE HA GIÀ DIMENTICATO CECILIA? PIOVONO SOSPETTI

In compagnia di Chiara Nasti, la Henger sbotta: "Mi ha raccontato delle cose intimissime e poi dice che io non lo conosco proprio? Le altre persone che stanno insieme a lui sono impressionate da lui, perchè siamo tutti partiti da "povero, povero, gli hanno messo le corna in tv" visto quello che gli è accaduto" dichiara Eva, che poi lancia la bomba finale "Adesso comincio a capire perchè Cecilia (Rodriguez, ndr) abbia scelto un altro!". E se Eva Henger non ha parole carine per Francesco Monte, anche una parte del pubblico inizia a sospettare di questo flirt nato tra lui e Paola Di Benedetto così in fretta. In un'intervista rilasciata poco prima di partire al settimanale DiPiù, Francesco infatti si diceva ancora legato all'ex Cecilia Rodriguez: "Il sentimento c'è ancora, anche se piano piano si sta affievolendo". Possibile che questi sentimenti siano scomparsi definitivamente così in fretta? Non ci resta che attendere gli sviluppi di questa vicenda.

