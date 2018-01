GEMMA GALGANI E GIORGIO MANETTI/ Uomini e donne: il cavaliere ancora innamorato? Mai una gioia per la dama

Durante la registrazione del Trono Over di Uomini e Donne Gemma Galgani ha dichiarato di aver letto un’intervista nella quale Giorgio Manetti dice di essere ancora innamorato di lei.

25 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Giorgio Manetti e Gemma Galgani

Non c’è pace per Gemma Galgani. La dama del trono over di Uomini e Donne continua a far parlare di sé e della sua turbolenta relazione con Giorgio Manetti. Da settimane infatti la dama ha confessato di essere ancora innamorata di Giorgio, ma ieri durante la registrazione di una nuova puntata del trono over Gemma ha dichiarato di aver letto un’intervista nella quale Giorgio avrebbe detto di essere ancora innamorato di lei. È stata Maria De Filippi a chiedere un confronto tra i due perché - stando alle parole della conduttrice - la torinese ha sofferto per le dichiarazioni del cavaliere in un’intervista riguardante il libro che ha pubblicato. Con voce tremante e le lacrime agli occhi, Gemma ha detto di essere rimasta colpita del fatto che Giorgio nell’intervista avesse ammesso di essere ancora innamorato di lei. Secondo la dama il recente cambio di rotta del cavaliere sarebbe dovuto all’influenza di Tina. Manetti ha subito negato di aver detto di essere innamorato della dama e ha escluso un coinvolgimento di Tina.

MAI UNA GIOIA PER GEMMA

La conduttrice ha rivelato che Gemma piange da giorni, ma Giorgio ha insistito che alcune frasi a lui attribuite non sono mai state pronunciate. La Galgani, in lacrime, ha ripetuto le frasi che Giorgio avrebbe detto, ma il cavaliere ha ribadito che le sue parole sono state modificate. Gemma non è riuscita a trattenere le lacrime e ha spiegato di aver interpretato le parole di Giorgio in un certo modo e di aver creduto che fossero state dette da lui. Per sostenere la sua posizione, Giorgio ha fatto riferimento alla copertina di un giornale in cui era ritratto con Tina con la quale sarebbe stato alle Terme di Rieti, cosa mai avvenuta. Gemma ha poi mostrato a Giorgio un braccialetto regalatole dalla sorella con scritto “Mainagioia”. Domenico, evidentemente dispiaciuto per la dama, si è alzato per darle un fazzoletto per asciugare le lacrime. Anche Giorgio ha cercato di calmare la dama, che ha confessato di aver sperato in un nuovo inizio insieme a lui. Alla fine i due hanno ballato insieme.

