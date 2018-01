IL CANE OLIVER DI ANTONELLA CLERICI/ La sua morte è uno scoglio che la conduttrice supererà, un giorno

Un dolore forte e incontenibile che Antonella Clerici ha portato anche in tv a La Prova del Cuoco ma dicendosi sicura che, prima o poi, supererà anche la morte del suo Oliver.

25 gennaio 2018 Hedda Hopper

Antonella Clerici

Antonella Clerici ha sofferto tanto in questi giorni per via della morte del suo amato cane Oliver e questa sera la conduttrice potrebbe affrontare il suo dolore in tv, ospite a L'Intervista di Maurizio Costanzo. Nei giorni scorsi la Clerici non è riuscita a contentere le emozioni che ha provato in questi giorni per via di questa dolorosa perdita e anche a La Prova del Cuoco non è ha trattenuto le lacrime. Chi la segue sa bene che il pubblico la ama proprio per questa sua naturalità e il fatto che abbia condiviso con i fan tutto questo è solo la prova del rispetto che la conduttrice ha per il suo pubblico. Oliver è morto e la prima diretta a La Prova del Cuoco è stata davvero dura, la Clerici è entrata in studio e subito si è commossa parlando di questo lutto improvviso, di un dolore struggente simile a quello che prova una mamma perdendo un figlio ma con il sorriso timido e convinto di chi anche questo, un giorno, sarà un lontano ricordo, una ferita ben impressa ma chiusa e risanata.

LO STRUGGENTE ADDIO SUI SOCIAL

Il rapporto tra umani ed amici a quattro zampe sempre più spesso assume colori diversi, quelli di un legame vero, solido e profondo come quello con un amico, di un figlio, uno della famiglia, e anche dire addio ai nostri cani è qualcosa di tremendo. Antonella Clerici lo ha fatto rimasta orfana di Oliver, i labrador con il quale ha vissuto per 15 anni. Il primo addio ufficiale è arrivato con un post su Instagram in cui la conduttrice ha scritto: "Sei stato uno straordinario compagno di vita, con te ho condiviso tutto, per me sei stato il mio primo figlio [...] Oggi ti ho accompagnato nel paradiso dei cani dove potrai correre e nuotare come amavi fare tu. Ti porterò sempre nel mio cuore, non ti dimenticherò mai. Ti voglio ricordare così, mentre guardi il mare che amavi tanto.....e ti lascio andare come estremo atto di amore per te". Anche la piccola Maelle, in tempi non sospetti, ha confermato di avere un fratello peloso, il suo Oliver e sicuramente anche lei avrà perso qualcuno di importante.

ULTIMI MESI DIFFICILI PER LA CLERICI

La morte di Oliver non è arrivata all'improvvisa visto che già dopo l'estate qualcosa non andava bene, non era come al solito. I primi "acciacchi" sono arrivati proprio al compimento del 15esimo anno di età di Oliver e, ancora una volta, proprio Antonella Clerici ha rivelato al suo pubblico le sue paure. Il suo primogenito non stava bene, i suoi ultimi mesi sono stati pieni d'amore ma sicuramente faticosi e lei stessa, ad ottobre, aveva rivelato di dormire davvero molto poco negli ultimi tempi proprio perché il suo cane piangeva la notte e a La Prova del Cuoco aveva rivelato: “Ho il cane che non sta bene, sono due notti che non dormo”, “Neanche per mia figlia ho fatto tante nottate in bianco”. La sofferenza non è mancata in queste settimane e forse proprio per questo la Clerici ha ammesso di averlo lasciato andare, alla fine, solo come estremo atto d'amore. Riuscirà davvero a lasciarsi alle spalle questo dolore?

© Riproduzione Riservata.