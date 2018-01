IL RICCIO/ Su Rai Movie il film con Josiane Balasko e Garance Le Guillermic (oggi, 25 gennaio 2018)

Il riccio, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 25 gennaio 2018. Nel cast: Josiane Balasko, Garance Le Guillermic e Togo Igawa, alla regia Mona Achache. La trama del film nel dettaglio

25 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST JOSIANE BALASKO

Il film Il riccio va in onda su Iris oggi, giovedì 25 gennaio 2018, alle ore 22.50. Una pellicola drammatica nata da una produzione italo-francese ed è stata diretta nel 2009 dal regista francese Mona Achache mentre a interpretarla troviamo Josiane Balasko, Garance Le Guillermic, Togo Igawa, Anne Brochet e Ariane Ascaride. L'intera trama del film è ispirata all'opera romanzata da Muriel Barbery dal titolo L'eleganza del riccio. A vestire i panni del personaggio principale di Renée Michel è Josiane Balasko, attrice francese apparsa in numerose produzioni cinematografiche e resa celebre dalle sue interpretazioni in Torno da mia madre, Omicidio in Paradiso, Actors, Peccato che sia femmina (di cui è stata anche regista) e Didier. Ma ecco al trama del film nel dettaglio.

IL RICCIO, LA TRAMA DEL FILM

La protagonista del film è Renee Michel, una donna di mezz'età dal carattere rude e poco incline ai rapporti sociali. Vedova da diverso tempo, Renee, è la custode di un importante e raffinato residence abitato da alcune delle famiglie parigine più ricche della città. Una delle inquiline dello stabile presso cui lavora Reneè, è la giovanissima Paloma, ragazzina vispa e molto in gamba, appassionata di cinema ed ossessionata dall'idea di dover riprendere ogni momento della sua giornata con una videocamera. La ragazzina è però più che mai decisa a togliersi la vita, perchè non ha intenzione di crescere ed assomigliare minimamente a tutte le persone adulte che le gravitano attorno. Nel frattempo, un distinto uomo di origini giapponesi, acquista un appartamento proprio nel palazzo in cui vive Paloma e, dopo aver fatto la sua conoscenza, offre alla ragazzina alcune lezioni di giapponese. Intanto tra l'uomo e Reneè sembra nascere del tenero.

© Riproduzione Riservata.