IL SEGRETO/ Don Eusebio è morto: Cristobal Garrigues viene accusato di omicidio? (Anticipazioni 25 gennaio)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 25 gennaio: Don Eusebio muore e Cristobal non fa nulla per evitare il peggio. Il dottor Zabaleta conferma il decesso ma prende una decisione...

25 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Non sono mancati i colpi di scena nella puntata de Il Segreto di ieri sera, nella quale Camila e Hernando hanno dato inizio al loro piano per liberarsi di Lucia una volta per tutte. La donna dovrà credere che i coniugi Dos Casas si siano lasciati per agire indisturbata e continuare a sedurre l'uomo, così da poter essere incastrata definitivamenente. Un piano abbastanza complesso, durante il quale Camila continuerà a restare lontana dalle sorgenti, fingendo di avere lasciato Puente Viejo per cominciare altrove una nuova vita. Ad aiutare la coppia a portare a termine l loro strategia ci penserà Don Anselmo che si presenterà a Los Manantiales per rimproverare Lucia per il suo comportamento: se non fosse stato per lei il matrimonio di Camila e Hernando non sarebbe entrato in crisi, motivo per cui la donna dovrà andarsene quanto prima da casa. Ma la reazione della cubana non si farà attendere: Lucia mentterà in mostra il suo vero volto, cacciando dalla tenuta Don Anselmo e chiedendogli di non intromettersi in faccende che non lo riguardano.

Il Segreto: la morte di Don Eusebio

Le tragedie sono all'ordine del giorno nelle trame de Il Segreto: i telespettatori ormai lo sanno bene fin dalla prima stagione della longeva telenovela spagnola. Purtroppo nell'episodio di questo pomeriggio passerà a miglior vita un personaggio apparso a Puente Viejo da poche settimane ma che avrebbe potuto essere decisivo per porre fine alle angherie di Cristobal Garrigues. Sicuramente avrete capito che stiamo parlando di suo padre Eusebio, che ha tentato di convincere il figlio a partire insieme a lui a Madrid ma senza ottenere il risultato sperato. Dopo l'ennesimo diverbio con l'intendente, Eusebio si sentirà male e verrà lasciato morire senza che né Cristobal né Donna Francisca intervengano per salvarlo dal suo triste destino. Solo quando sarà troppo tardi, verrà chiamato il dottor Zabaleta che non potrà fare altro che constatare il suo decesso. Ma il medico non sarà completamente certo delle cause della morte di Eusebio, preferendo comunque disporre l'autopsia. Quali saranno le conseguenze di questa sua richiesta?

