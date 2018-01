Ida e Riccardo/ Uomini e Donne: la coppia del trono over al capolinea?

Ida e Riccardo sono tra i protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Tra la dama e il cavaliere non mancano dubbi e incomprensioni. Continueranno a conoscersi?

25 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Ida a Uomini e Donne

Tra i protagonisti della puntata di ieri, mercoledì 24 gennaio, del trono over di Uomini e Donne ci sono stati Ida e Riccardo. Dopo RVM che mostra come Ida abbia deciso di congedare Sossio, quest’ultimo entra in studio. Sossio ha spiegato di averla cercata e di averle poi augurato il meglio. Ida ha ammesso che avrebbe voluto continuare a frequentarlo ma aveva interrotto la conoscenza per non indispettire Riccardo, mentre Sossio ha dichiarato che secondo lui i due siano andati ben oltre il bacio dichiarato. Ida ha invitato Sossio a non esprimersi su quello che c’è stato tra lei e Riccardo, che invece ha messo che con Ida c’è “ben altro”. Ida ha detto di essere confusa, poi ha confessato che il cavaliere è un po’ troppo “pressante” e che non le fa provare forti emozioni. A quel punto Maria De Filippi ha rivelato che Ida sta sentendo anche Angelo, dopo aver lasciato il suo numero al napoletano tramite la redazione. Riccardo, visibilmente irritato, ha dichiarato di non essere a conoscenza di questa frequentazione: “Se vuoi sentire anche gli altri io faccio un passo indietro!”. Incalzata dalla conduttrice, Ida ja ammesso che vorrebbe frequentare tutti e tre i cavalieri. Riccardo ha espresso il desiderio di tornare nel parterre dei signori: “È inutile frequentare chi non ti trasmette nulla…”. La De Filippi ha ipotizzato che forse le pressioni di Riccardo hanno creato questa situazione.

LA COPPIA AL CAPOLINEA?

Mentre ieri andava in onda la puntata del trono over, era in corso la registrazione di una nuova puntata. Ida ha congedato Gianluca, in quanto con il cavaliere non è scatto nulla. Invece Riccardo ha detto che si sono sentiti meno rispetto al solito perché era rimasto male di quanto accaduto la scorsa volta e si è preso qualche giorno per riflettere. Il cavaliere ha deciso di farsi da parte, insospettendo Gianni che non capisce perché non parli mai del suo passato. Il cavaliere ha ammesso la sua attrazione per Ida e Tina lo ha invitato a raccontare il suo passato se realmente tiene a lei. A sua volta la dama ha confermato di essere attratta ma di avere ance molti dubbi. Tina ha inviato la dama a conoscere solo Riccardo, che però non è apparso subito convinto dalla proposta. Infine la De Filippi ha rivelato a Ida che Riccardo si sta sentendo con Donatella.

