Il giovane Hitler - Le origini del male, parte 2/ Su Rete 4 il film con Robert Carlyle (oggi, 25 gennaio 2018)

Il giovane Hitler - Le origini del male, parte 2, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 25 gennaio 2018. Nel cast: Robert Carlyle, Liev Schreiber, alla regia Christian Duguay.

25 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST ANCHE LIEV SCHREIBER

Il film Il giovane Hitler - Le origini del male va in onda su Rete 4 oggi, giovedì 25 gennaio 2018, alle ore 16,50. Si tratta del secondo capitolo di una mini serie televisiva che è stata affidata alla regia e alla produzione curate da Christian Duguay mentre il cast de Il giovane Hitler è composto da Robert Carlyle, Liev Schreiber, Matthew Modin, Stockard Channing, Jena Malone, Julianna Margulies e Peter Stormare, tutti interpreti statunitensi già noti al pubblico televisivo italiano. Robert Carlyle, l'attore che veste i panni di Adolf Hitler, è un interprete statunitense noto per il ruolo di Tremotino della serie televisiva C'era un volta, che in Italia viene trasmessa da Rai 4. Accanto a lui troviamo Jena Malone, giovane attrice americana apparsa per la prima volta sul grande schermo a soli dieci anni al fianco di Julia Roberts e Susan Sarandon nel film Nemiche amiche. Ha poi preso parte a tre dei quattro film della trilogia di Hunger Games. Nel 2018 sarà al cinema con il film The public. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la trama del film.

IL GIOVANE HITLER - LE ORIGINI DEL MALE, LA TRAMA DEL FILM

Un giovane Adolf Hitler, dopo aver vissuto un'adolescenza travagliata e segnata da un rapporto burrascoso con suo padre, riesce ad arruolarsi e prendere parte al primo conflitto mondiale. Hitler si distingue fin da subito per la sua indole e riesce in breve tempo ad assumere la carica di caporale. Dopo la fine del conflitto viene assoldato da diversi leader politici per compiere azioni di spionaggio. Trascorrono pochi mesi e il giovane Hitler riesce a diventare il maggior leader del Partito Tedesco dei Lavoratori, trasformando in breve tempo il suo aspetto e cambiando il nome del partito in Partito Nazionalsocialista tedesco dei lavoratori. Dopo essere rimasto profondamente amareggiato dalla scomparsa di sua nipote, morta suicida, Hitler compie la sua vera e propria ascesa al potere, diventando cancelliere del Reich e accorpando tutti in poteri governativi, diventando così il Fhurer e dando vita al terzo Reich.

© Riproduzione Riservata.