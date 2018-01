Isola dei Famosi 2018 / Anticipazioni e news: Bianca Atzei ha un flirt con Filippo Nardi? I sospetti

Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e news: Bianca Atzei ha un flirt con Filippo Nardi? Si parlava di Monte ma l'ex tronista pare essersi già consolato tra le braccia di Paola Di Benedetto.

25 gennaio 2018 Valentina Gambino

Isola dei Famosi 2018

Bianca Atzei ha partecipato all'Isola dei Famosi 2018 per cambiare pagina e cercare di "riscattarsi". Lo stesso spirito apparteneva anche a Francesco Monte ed infatti, durante le battute iniziali, si parlava proprio di una grande simpatia scoppiata tra di loro. Ed invece... a quanto pare, l'ex tronista di Uomini e Donne si starebbe avvicinando sempre di più all'ex Madre Natura, la bella Paola Di Benedetto. La cantante invece, dopo aver concluso la sua storia d'amore (senza un apparente motivo) con Max Biaggi, ha deciso di intraprendere questa nuova avventura sperando di guarire le sue ferite d'amore. Alessia Marcuzzi, parlando di lei lo scorso sabato pomeriggio a Verissimo, ha avuto modo di affermare che l’atteggiamento da “gattina pronta per essere consolata”, avrebbe letteralmente fatto impazzire gli uomini presenti in Honduras. Attualmente, nulla di fatto con Monte ma pare esserci stato un avvicinamento sospetto con Filippo Nardi, il deejay italo-inglese dal caratterino niente male.

Flirt tra Bianca Atzei e Filippo Nardi? I sospetti

Entrambi sono stati scelti da Francesco Monte per passare questa prima settimana nell’Isola dei Famosi con tutti i privilegi del caso. Le indiscrezioni che prontamente giungono dall'Honduras quindi, ci parlano di un avvicinamento sospetto proprio con l'ex concorrente del Grande Fratello 2, famoso per la celebre richiesta: "Dove sono le sigarette?". Lo scoop è stato lanciato da Alfonso Signorini che pare avere notato tra i due un particolare avvicinamento che potrebbe anche trasformarsi in altro. Sicuramente la Atzei, anche con un tipetto come Nardi non avrebbe vita facile. Ed infatti, proprio di recente durante Pomeriggio 5, si è scoperto che il naufrago avrebbe avuto un forte litigio con il marito di Eva Henger prima della partenza verso l’Isola. Una cosa è certa: la prossima settimana anche Filippo sarà tra i protagonisti assoluti del prime time. Alessia Marcuzzi evidenzierà anche questo avvicinamento oppure si concentrerà solo sulle nomination e la “questione Henger”?

