LA PELLE CHE ABITO/ Su Iris il film con Antonio Banderas (oggi, 25 gennaio 2018)

La pelle che abito, il film in onda su Iris oggi, giovedì 25 gennaio 2018. Nel cast: Antonio Banderas ed Elena Anaya, alla regia Pedro Almodovar. La trama del film nel dettaglio.

25 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

ANTONIO BANDERAS NEL CAST

Il film La pelle che abito va in onda su Iris oggi, giovedì 25 gennaio 2018, alle ore 21.00. Una pellicola drammatica del 2011 che vanta la regia di uno dei grandi registi internazionale come Pedro Almodovar. La storia, ispirata all'opera romanzata da Thierry Jonquet e intitolata Tarantola, è stata interpretata da Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa Paredes, Jan Cornet, Roberto Álamo e Eduard Fernández. Elena Anaya, che ne La pelle che abito veste panni di Vera, è un'attrice spagnola classe 1975, nota per essere apparsa in film come Il bacio che aspettavo, Fragile - A Ghost Story, Nemico pubblico N. 1 - L'istinto di morte, Sólo quiero caminar, Habitación en Roma e Poin Blank. Nel 2017 ha fatto parte del cast del film Wonder Woman, diretto da Patty Jenkins. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA PELLE CHE ABITO, LA TRAMA DEL FILM

Robert Ledgard è un noto ed importantissimo chirurgo spagnolo che all'interno della sua dimora nasconde un segreto inconfessabile. In una cella è segregata Vera, una giovane donna bella ed affascinante su cui l'uomo sta sperimentando uno nuovo e misterioso tipo di pelle super resistente a qualsiasi agente esterno. Un giorno, mentre Robert si trova fuori città per lavoro, il figlio della domestica, Zico, entra nella villa del chirurgo e dopo aver distintamente riconosciuto Vera come l'ex moglie di Robert tenta di violentarla. Al suo ritorno, Robert non esita a far fuori l'intruso e poco dopo decide di liberare per sempre Vera. Dietro la storia della donna si cela però una storia contorta e ricca di colpi di scena. Diversi anni prima Robert aveva perso sua moglie, morta suicida. Pochi anni dopo anche sua figlia Norma muore, sempre in seguito ad un suicidio. Chi è Vera e perché, come notato da Zico, la donna sembra essere così simile a Gal, la defunta moglie di Robert?

