LA VITA IN DIRETTA/ Ospiti e anticipazioni 25 gennaio: dal treno deragliato a Giulio Regeni

25 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Oggi, giovedì 25 gennaio, alle 15.10 su Rai 1 andrà in onda un nuovo appuntamento con La vita in diretta, condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini. Molto probabilmente il programma terrà una finestra aperta sull’incidente ferroviario avvenuto questa mattina a Milano. Questa mattina poco prima della 7 un convoglio di Trenord è deragliato a Seggiano di Pioltello, alle porte di Milano, era partito da Cremona alle 5.32 e sarebbe dovuto arrivare a Milano Porta Garibaldi alle 7.24. Al momento Il bilancio provvisorio di quanto accaduto è di tre morti e cinque feriti gravi, un centinaio i feriti lievi. Le operazioni per estrarre i feriti che erano rimasti incastrati nelle lamiere sono terminate. Non è da escludere un servizio dedicato a a Giulio Regeni, a due anni dalla sua scomparsa.

La puntata di mercoledì 24 gennaio

La puntata di ieri, mercoledì 24 gennaio, de “La Vita Diretta” ha raccolto 1.389.000 spettatori con l’11.9%, nella prima parte, e 2.123.000 telespettatori con il 15.7%, nella seconda parte. Tra gli ospiti della puntata, Ombretta Colli che ha ricordato suo marito Giorgio Gaber, scomparso il 1° gennaio 2003. Tra i servizi anche una visita nel backstage di “Meraviglie - La penisola dei Tesori” il programma di successo di Alberto Angela che si è concluso ieri con ottimi risultati di ascolti. Infine in occasione dei 15 anni della morte di Gianni Agnelli, scomparso il 24 gennaio 2003, Raffaella Longobardiha intervistata la sorella Maria Sole.

