La fiera della vanità/ Su Iris il film con Reese Witherspoon (oggi, 25 gennaio 2018)

La fiera della vanità, il film in onda su Iris oggi, giovedì 25 gennaio 2018. Nel cast: Reese Witherspoon, James Purefoy e Jonathan Rhys-Meyers, alla regia Mira Nair. Il dettaglio.

25 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Iris

NEL CAST REESE WITHERSPOON

Il film La fiera della vanità va in onda su Iris oggi, giovedì 25 gennaio 2018, alle ore 23.30. Una pellicola drammatica che è stata prodotta nel 2004 dalla regista indiana Mira Nair, ispirandosi all'omonima opera romanzata scritta da William Makepeace Thackeray, scrittore inglese, reso noto proprio da quest'opera in cui dipingeva con vena satirica la società del suo tempo. Gli attori protagonisti de La fiera della vanità, sono Reese Witherspoon, James Purefoy, Jonathan Rhys-Meyers, Eileen Atkins, Jim Broadbent e Gabriel Byrne. Il personaggio principale di Becky Sharp, è stato interpretato da Reese Witherspoon, attrice statunitense vincitrice di diversi premi e riconoscimenti cinematografici come un Premio Oscar e un Golden Globe. Memorabili sono le sue interpretazioni in Quando l'amore brucia l'anima - Walk the Line, Rendition - Detenzione illegale, Fuga in tacchi a spillo e Tutta colpa dell'amore. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA FIERA DELLA VANITÀ, LA TRAMA DEL FILM

Becky Sharp è una giovane borghese francese che, poco dopo la laurea, decide di voler sposarsi con un ricco nobil uomo che potrà donargli la vita che ha sempre sognato. Inizia così a cercar marito, iniziando una relazione amorosa con il fratello di Amalia, una delle sue amiche più care. La storia però non va a buon fine per via della disparità di ceto sociale tra i due. Becky però non si perde d'animo e, dopo aver trovato lavoro presso la lussuosa dimora di un generale, seduce e sposa segretamente il nipote dell'uomo. Quando la famiglia del giovane scopre quanto accaduto, disereda il ragazzo e così Becky e suo marito Rawdon si ritrovano senza denaro e sprovvisti di una dimora in cui abitare. Trascorrono diversi mesi dall'accaduto e George, il fidanzato di Amalia inizia a corteggiare Becky di cui è follemente innamorato. La giovane sembra ricambiare i sentimenti ma poco dopo l'uomo è costretto a partire per il fronte a causa dello scoppio della guerra. Mentre Becky seduce il nobile e ricco signor Steyne, Amalia rimane vedova e Rawdon viene arrestato.

