Le spose di Costantino/ Terza puntata: Viaggio di nozze in Georgia con Eleonora Giorgi

Le spose di Costantino, anticipazioni terza puntata 25 gennaio: alle 21.20 su Raidue, nuovo appuntamento con Costantino che volerà in Georgia per il viaggio di nozze con Eleonora Giorgi.

25 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Costantino Della Gheradesca

Terzo appuntamento con Le spose di Costantino, il nuovo programma di Raidue in cui Costantino Della Gherardesca parte in viaggio di nozze, ogni settimane e per un paese lontano, con una sposa diversa. Dopo il matrimonio con Elisabetta Canalis e quello con Paola Ferrari, il famoso conduttore, diventato ormai il simbolo dei reality ambientati in terre lontane dall’Italia, convolerà a giuste nozze con Eleonora Giorgi. Nonostante si tratti di un nuovo format e di un vero e proprio esperimento sociale, Le spose di Costantino non ha ottenuto, finora, il successo sperato. Il primo appuntamento, infatti, è stato seguito solo da 928.000 spettatori pari al 3.6% di share mentre è andato anche peggio il viaggio di nozze con Paola Ferrari seguito da 912.000 spettatori pari al 3.5% di share. Il compito di Eleonora Giorgi, dunque, sarà ancora più difficile. L’intento è riuscire a raggiunge almeno un milione di telespettatori nonostante la concorrenza di Don Matteo su Raiuno e di Checco Zalone su canale 5 che trasmetterà il film “Sole a catinelle”.

ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 25 GENNAIO

Esattamente com’è accaduto nei primi due appuntamenti, gli sposi Costantino Della Gherardesca ed Eleonora Giorgi, vestiti di tutto punto, pronunceranno il fatidico sì dopo aver festeggiato l’addio al celibato e al nubilato. Dopo la cerimonia, gli sposi voleranno in Georgia per un viaggio di nozze insolito. Accolti dalla popolazione locale riceveranno una chiave che darà inizio ad un’avventura straordinaria costringendoli ad assumere l’identità di coppie locali. Costantino ed Eleonora Giorgi, così, si trasformeranno in due coniugi che conducono una vita durissima. Verranno così catapultati a produrre formaggio e pane kachapuri in una fattoria della zona rurale di Akhaltsikhe dove si sporcheranno le mani nella stalla di famiglia. Successivamente vivranno la vita di una coppia agiata in una tenuta di produttori vinicoli di Tbilisi, la capitale georgiana, dove potranno concedersi cene lussuose e trattamenti termali sulfurei conoscendo anche i segreti della vita notturna della Georgia. Nel corso della luna di miele, Eleonora e Costantino saranno così alle prese con le difficoltà e le abitudini delle coppie locali. Al termine dell’avventura dovranno decidere se confermare le loro promesse matrimoniali.

© Riproduzione Riservata.