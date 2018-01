Luca Guadagnino/ Chi è? video: "Io snobbato in patria? Pazienza,il cinema non ha frontiere"

Cih è Luca Guadagnino? Video, racconta i retroscena e i fatti più curiosi inerenti al suo ultimo film, 'Chiamami col tuo nome', che è candidato a 4 Oscar.

25 gennaio 2018 Francesco Agostini

Luca Guadagnino

Luca Guadagnino sta riscuotendo tantissimi successi con la sua ultima fatica, il film intitolato 'Chiamami col tuo nome'. E' di poche ore fa la notizia delle sue candidature all'Oscar, ben quattro: miglior film, miglior sceneggiatura originale, miglior canzone e miglior attore protagonista. Un grandissimo risultato questo per il film di Guadagnino che però in patria non ha mai riscosso grande successo, anzi. Diciamo che è stato ignorato dai più fino a non molto tempo fa. Intervistato al riguardo sul quotidiano Il Giorno, Guadagnino ha glissato con eleganza l'argomento: "Sinceramente non credo affatto che il cinema abbia della frontiere ma, anzi, credo che sia globale. Chi mi ha influenzato di più sono le novelle vagues di tutto il mondo. Mi hanno influenzato quei movimenti che hanno in qualche modo innovato il cinema tramite una rivoluzione vera e propria e questi movimenti non appartengono ad una sola Nazione ma a tutto il mondo: alla Francia, al Brasile..." Una bella rivincita questa quella di Luca Guadagnino, che difende con forza il suo film: "Non è una pellicola gay la mia. E' un film che ha come centro quel momento in cui una persona ne diventa un'altra."

LUCA GUADAGNINO: IL SUO PROGETTO

'Chiamami col tuo nome' sta riscuotendo tantissimi riconoscimenti in giro per il mondo, tant'è che per il cinema italiano questo è un vero e proprio momento di svolta visto che non accadeva dal 1999 con 'La vita è bella' di Roberto Benigni. Ecco cosa ha detto Luca Guadagnino riguardo a come è nato questo ambizioso film, sempre sulle pagine de Il Giorno: "Il tutto non è nato ieri, anzi: nove anni fa. Alcuni miei amici avevano acquisito i diritti del romanzo per farne un film che, nella storia, si svolge in Italia. All'inizio mi chiesero soltanto una consulenza per le ambientazioni e i luoghi in cui la storia si dipanava. Piano piano mi hanno coinvolto sempre di più nel progetto, fino a diventarne capoproduttore. Una bella responsabilità. Cercavano il regista giusto e alla fine ho deciso di assumermi io questo compito." Continua Guadagnino: "Non voglio essere ipocrita, quando abbiamo finito di girare il film sapevamo di aver fatto un ottimo lavoro e di avere una bella pellicola tra le mani. Però, è chiaro, non avrei mai immaginato che il film avesse questa risonanza così grande come poi ha avuto."

