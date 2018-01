MICHELLE HUNZIKER / Il regalo di Belen Rodriguez la commuove: le due conduttrici in prima serata?

In occasione del suo 41° compleanno, Michelle Hunziker ha ricevuto un gradito regalo da parte di Belen Rodriguez, sua ex collega nella conduzione di Striscia la notizia.

25 gennaio 2018 - agg. 25 gennaio 2018, 9.59 Annalisa Dorigo

Michelle Hunziker e Belen Rodriguez

L'amicizia tra Michelle Hunziker e Belen Rodriguez è ufficialmente vera e sincera. Lo avevamo visto nei mesi scorsi e ne abbiamo avuto conferma ieri quando, in occasione del 41esimo compleanno della bella Hunziker, l'amica argentina le ha fatto recapitare dei fuori commuovendola. Rimane il fatto che la loro unione sembra ormai un vero e proprio sodalizio che potrebbe presto regalare al pubblico di Canale5 una prima serata di sicuro successo. Come potrebbe essere un programma condotto da Michelle Hunziker e Belen Rodriguez? Dopo il successo della co-conduzione di Striscia la Notizia, le due potrebbero presto sbarcare in prima serata magari proprio grazie allo zampino di Maria De Filippi da sempre attenta a queste coppie inedite, solo un sogno o qualcosa di reale? Lo scopriremo nelle prossime settimane. (Hedda Hopper)

Pioggia di rose per Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha compiuto ieri 41 anni, ricorrenza che non è sfuggita a tante persone a lei care. Oltre alle 100 rose rosse ricevute dal marito Tomaso Trussardi, anche Striscia la notizia ha ricordato l'importante compleanno, consegnandole un omaggio floreale attraverso il collega Jerry Scotti. Ma un gesto in particolare ha emozionato la conduttrice svizzera, che ha deciso di condividere con i fan la felicità per la gradita sorpresa. Belen Rodriguez, con la quale aveva condiviso la conduzione del telegiornale satirico, le ha fatto recapitare un regalo inaspettato a conferma di quanto le due conduttrici siano diventate amiche nel periodo della loro breve collaborazione televisiva. Non si è trattato né di un regalo costoso né tanto meno di un gesto appariscente, ma una cosa è certa, la futura conduttrice del Festival di Sanremo 2018 ne è rimasta particolarmente colpita.

Michelle Hunziker riceve un regalo da Belen Rodriguez

Michelle Hunziker ha ringraziato Belen Rodriguez per le rose da lei inviatole in occasione del suo 41° compleanno. Ecco le sue parole pubblicate su Instagram: "E tornando a casa trovo questo mazzo da Belen Rodriguez… Regalarsi i fiori tra donne è un gesto che mi emoziona… grazie tesoro, di cuore". Parole che dimostrano come a volte l'amicizia sia possibile nel mondo dello spettacolo, anche se non sempre Belen Rodriguez è riuscita a stringere rapporti tanto stretti con le sue colleghe di Canale 5 (vedi in primis il rapporto conflittuale con Barbara d'Urso). Per quanto riguarda i gesti graditi nel giorno del suo compleanno, la Hunziker ha pubblicato anche una foto in compagnia del marito, circondata dalle 100 rose rosse che lui le ha regalato. E in questo caso ha voluto precisare: "Il regalo più bello...l’Amore...#love @therealtrussardigram #birthday" (clicca qui per vedere la foto della coppia pubblicata su Instagram).

