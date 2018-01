Margherita Molinari/ Chi è la nuova bomber di Avanti un altro? Da Miss Italia al salottino di Bonolis

Margherita Molinari è la nuova bomber di Avanti un altro. Chi è la giovane new entry del programma? Dopo Veline e Miss Italia approda al salottino di Paolo Bonolis!

25 gennaio 2018 Anna Montesano

Margherita Molinari, Avanti un altro

Nel salottino di Avanti un altro, il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, siedono spesso anche alcune new entry. Una tra quelle della nuova edizione è Margherita Molinari, ventitreenne originaria di Forlì-Cesena, incaricata di porre ai concorrenti del quiz domande attinenti alla sfera calcistica. È proprio lei la nuova bomber del programma. Ma chi è questa bellissima ragazza dai capelli biondi e gli occhi azzurri? Conseguito il diploma di Liceo Classico, la Molinari si è iscritta al corso di Laurea di Scienze Politiche all’Università di Bologna. Per i più attenti il suo non è un volto propriamente nuovo dal punto di vista televisivo.

MARGHERITA MOLINARI: LE PRECEDENTI ESPERIENZE TELEVISIVE

Prima di essere convocata nel salottino di Avanti un altro, Margherita Molinari, il cui mestiere è la modella, ha preso parte all’edizione 2012 di Veline ed è anche rientrata tra le sessanta finaliste di Miss Italia 2015 rappresentando l'Emilia. La Molinari, inoltre, due anni fa, ha preso parte all’Eredità in qualità di concorrente. La bomber riuscì peraltro a conquistare il titolo di campionessa nelle puntate andate in onda il 20 e il 21 maggio 2016. Margherita ha preso il posto di Diana Tinari, la bionda modella tifosa della Juventus. Il sogno di Margherita Molinari è quello di intraprendere la carriera di giornalista sportiva al termine degli studi universitari. Questo il desiderio espresso di recente in televisione. Vedremo se raggiungerà questo obiettivo oppure si concentrerà esclusivamente sulla carriera di modella.

