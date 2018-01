Masterchef Italia 7/ Diretta ed eliminati: gli chef alla prova con la cucina Kosher (sesta puntata)

Masterchef Italia 7, anticipazioni sesta puntata 25 gennaio: gli chef alla prova con la cucina Kosher durante la prova in esterna che si svolgerà in un lussuoso hotel di Milano.

25 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Antonino Cannavacciuolo

Giro di boa per i concorrenti di Masterchef Italia 7. Oggi, giovedì 25 gennaio, alle 21.15 su Sky Uno HD, va in onda un nuovo appuntamento con la settima edizione del talent show culinario più famoso della televisione italiana. I giudici Antonia Klugmann, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo sono pronti a giudicare i nuovi piatti che prepareranno gli chef amatoriali ancora in gara che, per continuare a poter lavorare nella cucina di Masterchef Italia dovranno conquistare la fiducia dei quattro giudici stellati, pronti a stroncare i sogni di gloria di chiunque commetta il più piccolo errore. A sfidarsi nel nuovo appuntamento saranno i 16 concorrenti ancora in gara. Si tratta di Matteo, Davide, Joayda, Fabrizio, Antonino, Giovanna, Alberto, Francesco, Denise, Manuela, Ludovica, Rocco, Italo, Marianna, Simone e Kateryna. Chi, invece, è già tornato a casa rinunciando al sogno di diventare il Masterchef Italia 7 sono Tiziana, Simonetta (3^ puntata), Eri, Jose (4^ puntata), Michele, Stefano (5^ puntata). I quattro giudici, puntata dopo puntata, sono diventati sempre più esigenti. Per riuscire a conquistare la loro fiducia, i concorrenti dovranno tirare fuori non solo il talento culinario, ma anche estro, fantasia, determinazione e capacità di gestire tutti gli imprevisti che possono nascere in cucina.

MASTERCHEF ITALIA 7: ANTICIPAZIONI SESTA PUNTATA

Cosa succederà, dunque, nella sesta puntata di Masterchef Italia 7? Si partirà con una nuova imprevedibile Mystery Box. I cuochi amatoriali dovranno coniugare ragione e sentimento. Il migliore si aggiudicherà il fondamentale vantaggio nell’Invention Test di cui saranno protagonisti una serie di ingredienti ricchi di proprietà benefiche. La prova in esterna si svolgerà in un lussuoso hotel di Milano. I concorrenti dovranno preparare un pranzo in occasione di un Bar Mitzvah, un’importante cerimonia della religione ebraica che segna il passaggio all’età adulta. Per portare a casa la prova sarà fondamentale seguire alla lettera i dettami della cucina kosher. La brigata che perderà la sfida dovrà affrontare il Pressure Test che sarà decisivo per decidere chi dovrà lasciare definitivamente la cucina di Masterchef Italia 7. Ancora una volta, dunque, gli chef amatoriali saranno alle prese con prove davvero diffili. Chi riuscirà a salvarsi continuando ad alimentare il proprio sogno?

