Mattia Briga e Ludovica Valli / È amore? Da Amici e Uomini e Donne: Maria De Filippi ci ha messo lo zampino...

25 gennaio 2018 Valentina Gambino

Mattia Briga e Ludovica Valli in love?

Cosa sta nascendo tra Mattia Briga e Ludovica Valli? I due stanno sapientemente lasciando degli indizi social che sembrerebbero condurre verso una particolare frequentazione. Di recente, l'ex tronista di Uomini e Donne è stata beccata dalle telecamere di Verissimo in occasione del Pitti Uomo di Firenze. Intervistata dalla giornalista, la giovane influencer aveva svelato di essere single e di essere pazzamente innamorata del suo piccolo bulldog. Dopo pochissimi giorni, il VicoloDelleNews ha prontamente lanciato una bomba non da poco, notando un particolare avvicinamento social molto sospetto. Sulle Stories della Valli è comparso un cuore con la scritta "a due", taggando proprio il giovane rapper uscito da Amici. La dedica è saltata fuori proprio in occasione del 29esimo compleanno del romano che, postando uno scatto su Instagram, oltre a ricevere gli auguri di Emma Marrone (sua ex vocal coach della scuola), ha ricevuto lo strano commento di Ludovica che scriveva solo: "Sai già tutto!". Si parla di amicizia particolare ma sul web qualcuno giura che possa esserci altro…

Mattia Briga e Ludovica Valli in love? I nuovi indizi

Del resto, pare che Ludovica Valli abbia sempre avuto un "debole" per Mattia Briga. Nel frattempo, sempre dal sito citato prima, giunge una nuova segnalazione delle talpe del web. Sempre sulle Stories dell'ex tronista, è comparso un frame che immortala il buon Mattia Briga alle prese con uno scatto per lei. In questo caso non esiste alcun tag ma, basterà vedere la foto cliccando qui, per rendervi conto che dovrebbe trattarsi proprio del cantante romano. A questo punto, la convinzione che tra i due possa esserci qualcosa di più profondo e speciale, si fa sempre più evidente. E così, mentre Ludovica Valli cerca la nuova casa in quel di Milano, pare che il suo cuore potrebbe aver finalmente trovato la serenità che tanto cercava dopo la travagliata – quanto breve – relazione d’amore con Fabio Ferrara, scelto proprio alla corte di Uomini e Donne. Staremo a vedere come si evolverà l’intera faccenda di gossip.

