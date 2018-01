Meraviglie di Alberto Angela / Pagelle: al top i trulli di Alberobello e Castel Del Monte (Ultima puntata)

Meraviglie di Alberto Angela, la penisola dei tesori. Ecco il riassunto e le pagelle dell'ultima puntata: i trulli di Alberobello e Castel Del Monte, la bellezza che conquista lo spettatore

25 gennaio 2018 Redazione

Alberto angela

MERAVIGLIE DI ALBERTO ANGELA, L'ULTIMA PUNTATA

Ultimo appuntamento con le Meraviglie di Alberto Angela, il programma sulla "Penisola dei tesori" che in queste puntate ha raccontato i patrimoni dell'UNESCO del nostro paese, tra piazze storiche, monumenti, quadri in chiese e castelli, città meravigliose. In questa puntata Alberto Angela ci ha portato a Castel del Monte, in Puglia, ad Andria. Sempre per rimanere in Puglia un salto ad Alberobello, per il racconto dei trulli, patrimonio dell'UNESCO dal 1996. Da Alberobello si va poi anche a Casina Vanvitelliana, un suggestivo casino di caccia ubicato su un'isoletta del Lago Fusaro, nel comune di Bacoli. Il tutto raccontato dalla voce di Pannofino. Si continua con il racconto con la necropoli etrusca della Banditaccia, posta su un'altura tufacea a nord-ovest di Cerveteri (RM) e con Tarquinia, dove i dipinti etruschi all'interno elle tombe sono rimasti ancora intatti. Continuiamo a Roma, nella zona di Villa Borghese, dove c'è il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia che ospita la più importante collezione di repertorio etruschi al mondo. Un salto al Duomo di Firenze e anche in Veneto per le Ville Palladiane. (di Fabiola Granier)

PAGELLE: TOP E FLOP

Come sempre, anche per questa sera, tra i momenti più spettacolari quelli delle riprese dall'alto - con droni ed elicotteri - che hanno raccontato le città e i monumenti: i trulli di Alberobello e Castel Del Monte. Tra i top di questa serata anche la testimonianza di grandi ospiti - come lo sono sempre stati durante tutte le puntate fin dall'inizio: questa sera hanno parlato Riccardo Muti, Veronica Pivetti e Gigliola Cinquetti. Protagonista anche Roberto Farnesi come attore ad interpretare alcune scenette storiche del Re Federico II. Tra i top ancora una volta la magnifica e soave voce di Pannofino. Tra gli attori anche Ivano Marescotti. (di Fabiola Granier)

