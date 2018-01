NADIA RINALDI VS ROSA PERROTTA / Lite all'Isola dei Famosi 2018: "Il cocco? Lo stavamo solo tagliando!"

Nadia Rinaldi contro Rosa Perrotta all'Isola dei Famosi 2018. Scoppia la lite a causa di un cocco e l'attrice romana sbotta: "Non capisci l'italiano!"

25 gennaio 2018 - agg. 25 gennaio 2018, 19.33 Anna Montesano

Nadia Rinaldi contro Rosa Perrotta

È ancora una volta la fame la principale fonte di polemiche per i protagonisti dell'Isola dei Famosi 2018. Questa volta, a scatenare le polemiche è stata Rosa Perrotta, che osservando Nadia Rinaldi e Filippo Nardi alle prese con il taglio di un cocco, ha accusato i due naufraghi di non effettuare un'equa ripartizione fra tutti i concorrenti. La disputa, che ha dato il via a un'accesa risposta della Rinaldi, a quanto pare è nata da un fraintendimento iniziale, dal momento che secondo l'attrice, l'ex tronista di Uomini e Donne avrebbe equivocato le sue intenzioni: "Però di ogni cosa è una polemica, Rosa", ha ammesso infatti la Rinaldi, "lo stavamo tagliando, era saltato un pezzo!". La discussione è inevitabilmente rimbalzata anche sui social, dove il pubblico di Canale 5 si è schierato soprattutto dalla parte di Rosa Perrotta: "Rosa parlava con calma mentre Nadia l'assaliva... Che brutta persona che sei Nadia", "La reazione di Nadia mi e sembrata esagerata...", "Nadia ha fatto una polemica x niente". (Agg, di Fabiola Iuliano)

NADIA RINALDI ATTACCA: "NON CAPISCI L'ITALIANO!"

Si fa già tesa l'atmosfera all'Isola dei Famosi 2018. A pochi giorni dall'arrivo in Honduras, gli animi si scaldano e la fame comincia a farsi sentire. Ed è così che tra due naufraghe è già scoppiata la lite. Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi sono infatti le protagoniste della prima e accesa lite nata per la suddivisione del cibo. È il cocco il motivo della lite tra le due donne: Filippo Nardi e Nadia ne stavano mangiando un pezzo senza occuparsi della suddivisione per il resto del gruppo, cosa che ha infastidito Rosa che si è allora rivolta agli altri per chiedere chi ne volesse un pezzo. Il tono della Perrotta non è piaciuto alla Rinaldi, che si è infuriata, trovando che l'ex tronista di Uomini e Donne abbia voluto creare una polemica inutile. I toni della Rinaldi si sono infiammati, tanto che l'attrice è arrivata a sbottare "Non capisci l'italiano!".

NADIA CONTRO ROSA: LE PAROLE DELLE DUE IN CONFESSIONALE

Rosa ha allora fatto notare a Nadia di essere lei ad essersi agitata fortemente per il cocco, ma la questione si è placata soltanto dopo qualche minuto. “La polemica l’ha creata lei agitandosi in quel modo, è stata pretestuosa questa cosa per lei, per farmi pagare la nomination. Io ne sono sicura“ ha allora dichiarato Rosa Perrotta in un secondo momento alle telecamere dell'Isola dei Famosi 2018. Ma anche la Rinaldi ha detto la sua nel "confessionale" ed ha affermato: “Puoi avere tutte le lauree che vuoi, però con la laurea non apri il cocco, non accendi il fuoco, non peschi il pesce. Con la laurea vediamo quante cose sai fare“.

